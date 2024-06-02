"Азов" показав, який вигляд має зараз Серебрянське лісництво

Серебрянське лісництво. Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Бійці бригади спецпризначення "Азов" показали світанок у Серебрянському лісництві Луганської області. Ботанічний заказник через щоденні ворожі обстріли все більш стає схожим на поле.

Відповідні фото "Азов" оприлюднив у Facebook у суботу, 1 червня.

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"Ліс, який змінюється щодня від ворожих обстрілів, стає все більше схожий на поле. Кожен день бойових дій у колись лісистій місцевості змінює ландшафт до невпізнаваності, змушуючи піхоту ледь не щодня адаптуватись до нового середовища", — зазначили бійці в дописі.

Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Серебрянське лісництво. Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Ботанічний заказник "Серебрянський" розташований за 8 кілометрів на південний захід від тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області.

Місце розташування Серебрянського лісництва на картах DeepState. Фото: скриншот

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що бійці Сил оборони поділилися кадрами з Мар'їнки Донецької області. Місто перетворилось на суцільну руїну. Поліція евакуювала з населеного пункту все цивільне населення.

Також ми повідомляли, що згідно зі зведенням Генштабу, протягом доби, 31 травня, триває оборонна операція ЗСУ проти російських загарбників. Українські воїни стримують ворожий наступ на кількох напрямках, завдаючи ворогу нищівних втрат та ламаючи його плани.

Додамо, що у Вовчанську Харківської області та його околицях продовжуються жорсткі бої. Однак під контролем ЗСУ — близько 70 відсотків міста.