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Стає схоже на поле — "Азов" показав вигляд Серебрянського лісництва після обстрілів

2 червня 2024 04:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Азов" показав, який вигляд має зараз Серебрянське лісництво
Серебрянське лісництво. Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці бригади спецпризначення "Азов" показали світанок у Серебрянському лісництві Луганської області. Ботанічний заказник через щоденні ворожі обстріли все більш стає схожим на поле.

Відповідні фото "Азов" оприлюднив у Facebook у суботу, 1 червня.

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Яке на вигляд зараз Серебрянське лісництво

"Ліс, який змінюється щодня від ворожих обстрілів, стає все більше схожий на поле. Кожен день бойових дій у колись лісистій місцевості змінює ландшафт до невпізнаваності, змушуючи піхоту ледь не щодня адаптуватись до нового середовища", — зазначили бійці в дописі.

Яке на вигляд зараз Серебрянське лісництво
Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ
Яке на вигляд зараз Серебрянське лісництво
Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ
Яке на вигляд зараз Серебрянське лісництво
Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ
Яке на вигляд зараз Серебрянське лісництво
Серебрянське лісництво. Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ
Яке на вигляд зараз Серебрянське лісництво
Боєць бригади "Азов". Фото: 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ

Ботанічний заказник "Серебрянський" розташований за 8 кілометрів на південний захід від тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області.

Де розташоване Серебрянське лісництво
Місце розташування Серебрянського лісництва на картах DeepState. Фото: скриншот

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що бійці Сил оборони поділилися кадрами з Мар'їнки Донецької області. Місто перетворилось на суцільну руїну. Поліція евакуювала з населеного пункту все цивільне населення. 

Також ми повідомляли, що згідно зі зведенням Генштабу, протягом доби, 31 травня, триває оборонна операція ЗСУ проти російських загарбників. Українські воїни стримують ворожий наступ на кількох напрямках, завдаючи ворогу нищівних втрат та ламаючи його плани.

Додамо, що у Вовчанську Харківської області та його околицях продовжуються жорсткі бої. Однак під контролем ЗСУ — близько 70 відсотків міста.

Луганська область
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полк "Азов"
ліс

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