Российская пропагандистка Маргарита Симоньян

Телевидение россии продолжает пробивать очередное дно. На этот раз пропагандисты рассказывают россиянам о "нападении фашистов" и "повторении истории".

Соответствующее видео опубликовала у себя в Telegram главная редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

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Пропагандистка заявила, будто не россия напала на независимую страну, а "нападают" именно на россию. Еще и немцы вместе с американцами.

Вспомнила Симоньян еще и тезисы кремлевского диктатора владимира путина о предоставлении Украине немецких танков Leopard 2 "на борту которых кресты".

"Если и были люди в россии, которые, возможно, в глубине души считали, что мы первые начали, то сейчас их нет. Сейчас это вы на нас напали. Точка. Это Сталинград. Когда вы поймете, вам станет страшно", — заявила пропагандистка.

На днях путин выступил на концерте в российском городе Волгоград, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. Говоря о войне, он повторил свои известные положения об угрозе со стороны Запада.

"Те, кто собирается воевать с россией, не понимают, что современная война с россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не завершится", — сказал он.

Отметим, накануне его визита в Волгоград открыли памятники Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому.

Волгоград перед приездом путина переименовали в Сталинград — это происходит не первый год в памятные даты.

Напомним, ранее мы писали, что россия проводит для школьников так называемые уроки "патриотизма", на которых рассказывает фейки об Украине и возвращении "собственных земель".