Російська пропагандистка Маргарита Симоньян

Телебачення рф продовжує пробивати чергове дно. Цього разу пропагандисти розповідають росіянам про "напад фашистів" і "повторення історії".

Відповідне відео опублікувала у себе в Telegram головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян.

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Пропагандистка заявила, буцімто не росія напала на незалежну країну, а "нападають" саме на росію. Ще й німці разом з американцями.

Пригадала Симоньян ще й тези кремлівського диктатора володимира путіна щодо надання Україні німецьких танків Leopard 2 "на борту яких хрести".

"Якщо й були люди в росії, які, можливо, в глибині душі вважали, що ми перші почали, то зараз їх немає. Нині це ви на нас напали. Крапка. Це Сталінград. Коли ви зрозумієте, вам стане страшно", — заявила пропагандистка.

Як відомо, днями путін виступив на концерті у російському місті Волгоград, присвяченому 80-річчю Сталінградської битви. Говорячи про війну, він повторив свої відомі тези про загрозу з боку Заходу.

"Ті, хто збирається воювати з росією, не розуміють, що сучасна війна з росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але нам є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не завершиться", — сказав він.

Зазначимо, напередодні його візиту у Волгограді відкрили памʼятники Йосипу Сталіну та маршалам Георгію Жукову й Олександру Василевському.

Волгоград перед приїздом Путіна тимчасо перейменували на Сталінград — це відбувається не перший рік у пам'ятні дати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росія проводить для школярів так звані уроки "патріотизму", на яких розповідає фейки про Україну та повернення "власних земель".