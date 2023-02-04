Пропагандисти залякують росіян, що на них напали фашисти

Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти
Телебачення рф продовжує пробивати чергове дно. Цього разу пропагандисти розповідають росіянам про "напад фашистів" і "повторення історії".
Відповідне відео опублікувала у себе в Telegram головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян.
-
РФ кидає на війну в Україну засуджених жінок: у Генштабі розповіли деталі
-
Майже у 500 тисяч абонентів залишаються без світла, — Максим Марченко
-
"Важлива частина світу БДСМ": Армі Гаммер вперше прокоментував секс-скандал та назвав винних
-
Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький
-
Далека і недосяжна краса: телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул
-
Яке свято відзначають 5 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога
-
Журналісти дізнались, як рф просуває серед дітей наратив про "готовність померти за країну"
-
Учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" оголосила про першу вагітність й плани на майбутнє
-
На деокупованій Миколаївщині завершують будівництво 42-метрового мосту, — Держспецтрансслужба
Деталі
Пропагандистка заявила, буцімто не росія напала на незалежну країну, а "нападають" саме на росію. Ще й німці разом з американцями.
Пригадала Симоньян ще й тези кремлівського диктатора володимира путіна щодо надання Україні німецьких танків Leopard 2 "на борту яких хрести".
"Якщо й були люди в росії, які, можливо, в глибині душі вважали, що ми перші почали, то зараз їх немає. Нині це ви на нас напали. Крапка. Це Сталінград. Коли ви зрозумієте, вам стане страшно", — заявила пропагандистка.
Як відомо, днями путін виступив на концерті у російському місті Волгоград, присвяченому 80-річчю Сталінградської битви. Говорячи про війну, він повторив свої відомі тези про загрозу з боку Заходу.
"Ті, хто збирається воювати з росією, не розуміють, що сучасна війна з росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але нам є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не завершиться", — сказав він.
Зазначимо, напередодні його візиту у Волгограді відкрили памʼятники Йосипу Сталіну та маршалам Георгію Жукову й Олександру Василевському.
Волгоград перед приїздом Путіна тимчасо перейменували на Сталінград — це відбувається не перший рік у пам'ятні дати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росія проводить для школярів так звані уроки "патріотизму", на яких розповідає фейки про Україну та повернення "власних земель".