Стало известно, как и где военкоматы получают данные про мужчин
В Украине заметно снижается уровень официальной безработицы. Одна из причин, по которой мужчина не хочет становиться на учет, это возможность получить повестку через Центр занятости.
Об этом пишет Фокус.
Как военкоматы получают данные про мужчин
Причиной снижения безработицы стало введение мобилизации в Украине. Многие безработные нашли работу в Вооруженных силах, что способствовало уменьшению числа зарегистрированных безработных. Также есть граждане, которые не обращаются в Центр занятости, так как опасаются получить повестку.
Правительство Украины утвердило "Порядок организации и ведения военного учета", который позволяет Территориальным центрам комплектования получать информацию о военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, отвечающего за занятость и трудовую миграцию. Таким образом, Центр занятости становится каналом передачи информации о безработных мужчинах, которым потом могут быть направлены повестки.
"ТЦК имеют право на доступ к данным военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. То есть фактически через Центр занятости ТЦК получают информацию о мужчинах, которым потом передают повестки", — говорится в сообщении.
Напомним, что одесситов очень беспокоит вопрос мобилизации на улицах. В частности, какое наказание последует за неявку в ТЦК после получения повестки в общественном месте.