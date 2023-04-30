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Стало известно, как и где военкоматы получают данные про мужчин

30 апреля 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, как и где военкоматы получают данные про мужчин
Мужчина пришел в военкомат. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине заметно снижается уровень официальной безработицы. Одна из причин, по которой мужчина не хочет становиться на учет, это возможность получить повестку через Центр занятости.

Об этом пишет Фокус.

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Как военкоматы получают данные про мужчин

Причиной снижения безработицы стало введение мобилизации в Украине. Многие безработные нашли работу в Вооруженных силах, что способствовало уменьшению числа зарегистрированных безработных. Также есть граждане, которые не обращаются в Центр занятости, так как опасаются получить повестку.

Правительство Украины утвердило "Порядок организации и ведения военного учета", который позволяет Территориальным центрам комплектования получать информацию о военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, отвечающего за занятость и трудовую миграцию. Таким образом, Центр занятости становится каналом передачи информации о безработных мужчинах, которым потом могут быть направлены повестки.

"ТЦК имеют право на доступ к данным военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. То есть фактически через Центр занятости ТЦК получают информацию о мужчинах, которым потом передают повестки", — говорится в сообщении.

Напомним, что одесситов очень беспокоит вопрос мобилизации на улицах. В частности, какое наказание последует за неявку в ТЦК после получения повестки в общественном месте.

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