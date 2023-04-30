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Стало відомо, як і де військкомати отримують дані про чоловіків

30 квітня 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, як і де військкомати отримують дані про чоловіків
Чоловік прийшов до військкомату. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні помітно знижується рівень офіційного безробіття. Одна з причин, чому чоловік не хоче ставати на облік, це можливість отримати повістку через Центр зайнятості.

Про це пише Фокус.

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Як військкомати отримують дані про чоловіків

Причиною зниження безробіття стало запровадження мобілізації в Україні. Багато безробітних знайшли роботу у Збройних силах, що сприяло зменшенню кількості зареєстрованих безробітних. Також є громадяни, які не звертаються до Центру зайнятості, оскільки побоюються отримати повістку.

Уряд України затвердив "Порядок організації та ведення військового обліку", який дозволяє Територіальним центрам комплектування отримувати інформацію про військовозобов'язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, який відповідає за зайнятість і трудову міграцію. Таким чином, Центр зайнятості стає каналом передачі інформації про безробітних чоловіків, яким потім можуть бути надіслані повістки.

"ТЦК мають право на доступ до даних військовозобов'язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, яка реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Тобто фактично через Центр зайнятості ТЦК отримують інформацію про чоловіків, яким потім передають повістки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що одеситів дуже непокоїть питання мобілізації на вулицях. Зокрема, яке покарання піде за неявку до ТЦК після отримання повістки у громадському місці.

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