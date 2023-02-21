Эксперт сказал, как Россия и Запад были готовы к войне

Вторжение россиян в Украину обнажило проблемы всего мира

Российское полномасштабное вторжение в Украину выявило неготовность к войне всего мира. В военно-техническом, экономическом, энергетическом планах.

Таково мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Не только россия, как оказалось, не готова к столь масштабной войне, но и Запад оказался не готов к ней. И это сейчас очень очевидно видно", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

По его словам, это касается и нехватки боеприпасов, и недостатка отдельных видов вооружения, и недостатка финансирования на оборону.

Как отметил Фесенко, даже оказалось, что то вооружение, которое есть, оно не все пригодно для использования.

Кроме того, политолог обратил внимание и на то, что российские ракетные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру проявили потенциальные проблемы у европейских и не только партнеров.

"Выяснилось, что у них нет стратегических запасов, и в случае ударов россиян, например, по энергетической системе стран у них возникнут проблемы не меньше, а возможно, и больше, чем у нас", — констатировал Фесенко.

При этом он подчеркнул: "Так что эта война проявила недостатки, потенциальные слабые места у всех".

Позиция ЕС до войны в Украине

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель возмущен, что Украина получает много аплодисментов, а не боеприпасов. В связи с этим он призывает увеличить поставки снарядов для ведения войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставка оружия Украине не продолжает войну, а наоборот ускоряет вывод российских войск с оккупированных территорий. Также германский канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.

В Италии заявили, что кремль должен ответить за убийства гражданского населения Украины. Таким образом, страна поддержала идею создания специального трибунала для россии за военные преступления в Украине.