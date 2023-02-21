Эксперт сказал, как Россия и Запад были готовы к войне

Стало известно, как россия и Запад готовились к войне
Российское полномасштабное вторжение в Украину выявило неготовность к войне всего мира. В военно-техническом, экономическом, энергетическом планах.
Таково мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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"Не только россия, как оказалось, не готова к столь масштабной войне, но и Запад оказался не готов к ней. И это сейчас очень очевидно видно", — сказал Фесенко.
По его словам, это касается и нехватки боеприпасов, и недостатка отдельных видов вооружения, и недостатка финансирования на оборону.
Как отметил Фесенко, даже оказалось, что то вооружение, которое есть, оно не все пригодно для использования.
Кроме того, политолог обратил внимание и на то, что российские ракетные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру проявили потенциальные проблемы у европейских и не только партнеров.
"Выяснилось, что у них нет стратегических запасов, и в случае ударов россиян, например, по энергетической системе стран у них возникнут проблемы не меньше, а возможно, и больше, чем у нас", — констатировал Фесенко.
При этом он подчеркнул: "Так что эта война проявила недостатки, потенциальные слабые места у всех".
Позиция ЕС до войны в Украине
Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель возмущен, что Украина получает много аплодисментов, а не боеприпасов. В связи с этим он призывает увеличить поставки снарядов для ведения войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставка оружия Украине не продолжает войну, а наоборот ускоряет вывод российских войск с оккупированных территорий. Также германский канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.
В Италии заявили, что кремль должен ответить за убийства гражданского населения Украины. Таким образом, страна поддержала идею создания специального трибунала для россии за военные преступления в Украине.