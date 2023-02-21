Експерт сказав, як росія і Захід були готові до війни

Вторгнення росіян в Україну оголило проблеми всього світу

Російське повномасштабне вторгнення в Україну виявило неготовність до війни всього світу. У військово-технічному, економічному, енергетичному планах.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пєнта" Володимир Фесенко.

"Не тільки росія, як виявилося, не готова до такої масштабної війни, але і Захід виявився не готовий до неї. І це зараз дуже очевидно видно", — сказав Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

За його словами, це стосується і нестачі боєприпасів, і нестачі окремих видів озброєння, і нестачі фінансування на оборону.

Як зазначив Фесенко, навіть виявилося, що те озброєння, яке є, воно не все придатне для використання.

Крім того, політолог звернув увагу і на те, що російські ракетні атаки на українську енергетичну інфраструктуру проявили потенційні проблеми в європейських і не тільки партнерів.

"З'ясувалося, що у них немає стратегічних запасів, і в разі ударів росіян, наприклад, по енергетичній системі країн у них виникнуть проблеми не менші, а можливо, і більші, ніж у нас", — констатував Фесенко.

При цьому він наголосив: "Ця війна проявила недоліки, потенційні слабкі місця у всіх".

Позиція ЄС до війни в України

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обурений, що Україна отримує багато оплесків, а не боєприпасів. У зв'язку з цим він закликає збільшити постачання снарядів для ведення війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки — прискорює виведення російських військ із окупованих територій. Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

В Італії заявили, що кремль має відповісти за вбивства цивільного населення України. Таким чином, країна підтримала ідею створення спеціального трибуналу для росії за воєнні злочини в Україні.