Стало известно, кого первым призовут в армию в июле

Мужчина держит военный билет. Фото: google.com

В июле 2023 года работники территориальных центров комплектации ( ТЦК ) будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И это вне зависимости от их желания.

Об этом рассказал начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап в интервью Армия.Inform.

Читайте также:

Кого первым призовут в армию в июле

По словам работника ТЦК, сейчас приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных, чтобы обеспечить достаточное количество физически пригодных к службе солдат

"В Украине продолжается процесс мобилизации, и военные резервы постепенно пополняются. Многие граждане Украины, которые подлежат военной службе, интересуются тем, кто будет призван первым в июле и будут мобилизованы люди без предварительного боевого опыта", — говорит начальник Харьковского областного ТЦК.

Владимир Арап также сообщил, что работники военкомата руководствуются принципами, закрепленными в Конституции Украины. Речь идет о статье 65 Конституции Украины, отмечающей, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина.

"Согласно этим документам, в рамках общей мобилизации мы обязаны осуществлять мероприятия по призыву граждан Украины, за исключением частных случаев, независимо от их желания. Ты гражданин Украины и должен сделать все, что зависит от тебя для защиты ее независимости и суверенитета!" – отметил Арап.

Напомним, ранее мы писали, что с началом полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным , не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля этого года это было отменено. Теперь же дополнительные выплаты вернули.