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Стало відомо, кого першим призвуть до армії в липні

29 червня 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стало відомо, кого першим призвуть до армії в липні
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У липні 2023 року працівники територіальних центрів комплектації (ТЦК) будуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років. І це незалежно від їхнього бажання.

Про це розповів начальник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап в інтерв'ю Армія.Inform.

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Кого першим призвуть до армії в липні

За словами працівника ТЦК, наразі пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних, щоб забезпечити наявність достатньої кількості фізично придатних до служби солдатів

"В Україні триває процес мобілізації, і військові резерви поступово поповнюються. Багато громадян України, які підлягають військовій службі, цікавляться тим, хто буде призваний першим у липні та чи будуть мобілізовані люди без попереднього бойового досвіду", — каже начальник Харківського обласного ТЦК.

Володимир Арап також повідомив, що працівники військкомату керуються принципами, закріпленими у Конституції України. Йдеться про статтю 65 Конституції України, яка зазначає, що захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком кожного громадянина.

"Згідно з цими документами, в межах загальної мобілізації ми зобов'язані здійснювати заходи щодо призову громадян України, за винятком окремих випадків, незалежно від їхнього бажання. Ти громадянин України і повинен зробити все, що залежить від тебе для захисту її незалежності та суверенітету!" — зазначив Арап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з початком повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого цього року це скасували. Зараз же додаткові виплати повернули.

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