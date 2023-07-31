Словакия передаст первые гаубицы 155-мм САУ Zuzana 2 1 августа, — СМИ

Стало известно, когда Словакия передаст ВСУ первые гаубицы Zuzana 2
Завтра, 1 августа, Словакия передаст Украине гаубицы САУ Zuzana 2. В рамках проекта с Германией, Данией и Норвегией Силы обороны в общей сложности получат 16 таких гаубиц.
Об этом сообщает словацкое издание Dennik.
Сколько гаубиц передаст Словакия
Сообщается, что Словакия передаст две единицы самоходных гаубиц Zuzana 2. Это будут первые гаубицы из пакета из 16 единиц, производство которых финансируют Дания, Норвегия и Германия.
Отмечается, что торжественная передача оборудования состоится во вторник в 10:30 в Дубнице-над-Вагом.
В это время там выступят с речью премьер-министр Людовит Одор и министр обороны Мартин Скленар.
Напомним, Украина получила очередной грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.
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