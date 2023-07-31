Словакия передаст первые гаубицы 155-мм САУ Zuzana 2 1 августа, — СМИ

Гаубицы САУ Zuzana 2. Фото: google

Завтра, 1 августа, Словакия передаст Украине гаубицы САУ Zuzana 2. В рамках проекта с Германией, Данией и Норвегией Силы обороны в общей сложности получат 16 таких гаубиц.

Об этом сообщает словацкое издание Dennik.

Читайте также:

Сколько гаубиц передаст Словакия

Сообщается, что Словакия передаст две единицы самоходных гаубиц Zuzana 2. Это будут первые гаубицы из пакета из 16 единиц, производство которых финансируют Дания, Норвегия и Германия.

Отмечается, что торжественная передача оборудования состоится во вторник в 10:30 в Дубнице-над-Вагом.

В это время там выступят с речью премьер-министр Людовит Одор и министр обороны Мартин Скленар.

Напомним, Украина получила очередной грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.

Также мы писали, что Еврокомиссия перечислила очередной транш макрофинансовой помощи в объеме 1,5 млрд евро.