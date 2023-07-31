Словаччина передасть перші гаубиці 155-мм САУ Zuzana 2 1 серпня, — ЗМІ

Гаубиці САУ Zuzana 2. Фото: google

Завтра, 1 серпня, Словаччина передасть Україні гаубиці САУ Zuzana 2. У рамках проєкту з Німеччиною, Данією та Норвегією Сили оборони загалом отримають 16 таких гаубиць.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik.

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Повідомляється, що Словаччина передасть дві одиниці самохідних гаубиць Zuzana 2. Це будуть перші гаубиці з пакету з 16 одиниць, виробництво яких фінансують Данія, Норвегія та Німеччина.

Зазначається, що урочисте передання обладнання відбудеться у вівторок о 10:30 у Дубніце-над-Вагом.

У цей час там виступлять з промовою прем’єр-міністр Людовіт Одор і міністр оборони Мартін Скленар.

Нагадаємо, Україна отримала черговий грант сумою 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Такі гроші надали через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Також ми писали, що Єврокомісія перерахувала черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі 1,5 млрд євро.