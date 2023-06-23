Стало известно, когда откроется завод по производству Bayraktar в Украине.

Беспилотник "Байкрактар". Фото: commons.wikimedia.org

Компания Baykar получила специальные лицензии от руководства Турции по производству беспилотников "Байрактар" в нашей стране. Турецкая компания намерена запустить производство в Украине в 2025 году.

Об этом пишет турецкое издание Akit.

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"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akinci в Украине", — заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

Когда откроют завод

Отмечается, что завод планируется открыть в 2025 году. Известно, что в 2019 году компания Baykar основала ООО Avia Ventures, потому под этой компанией строят завод.

Что этому способствовало

В феврале 2022 года правительства Турции и Украины подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли.

Цель сделки:

поощрение прямых инвестиций в соответствующую сферу;

создание благоприятных условий для передачи технологий;

использование продукции.

Кроме того, в соглашении предусмотрены определенные налоговые и таможенные льготы инвесторам Турции в аэрокосмической отрасли Украины до января 2035 года.

В целом размер инвестиций на это производство составляет 95,5 миллиона долларов.

Следует отметить, что после того, как в августе 2022 года сообщили, что строительство этого завода в Украине находится на этапе подготовки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил, что военные РФ его уничтожат.

Напомним, компания Baykar опробовала свои новейшие боевые беспилотники Bayraktar Kzlelma. Известно, что у новых турецких БПЛА есть украинские двигатели.