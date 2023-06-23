Стало відомо, коли відкриється завод з виробництва Bayraktar в Україні

Безпілотник "Байкрактар". Фото: commons.wikimedia.org

Компанія Baykar отримала спеціальні ліцензії від керівництва Туреччини для виробництва безпілотників "Байрактар" в нашій країні. Турецька компанія планує запустити виробництво в Україні в 2025 році.

Про це пише турецьке видання Akit.

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"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 та Akinci в Україні", — заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар.

Коли відкриють завод

Зазначається, що завод планують відкрити у 2025 році. Відомо, що в 2019 році компанія Baykar заснувала ТОВ Avia Ventures, тому під цією компанією будують завод.

Що цьому сприяло

В лютому 2022 року уряди Туреччини та України підписали рамкову угоду про співробітництво в аерокосмічній галузі.

Мета угоди:

заохочення прямих інвестицій у відповідну сферу;

створення сприятливих умов для передачі технологій;

використання продукції.

Крім того, в угоді передбачено певні податкові та митні пільги для інвесторів Туреччини в аерокосмічній галузі України до січня 2035 року.

Загалом розмір інвестицій на це виробництво становить 95,5 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що після того, як в серпні 2022 року повідомили, що будівництво цього заводу в Україні перебуває на етапі підготовки, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив, що військові РФ його знищать.

Нагадаємо, компанія Baykar випробувала свої новітні бойові безпілотники Bayraktar Kzlelma. Відомо, що нові турецькі БпЛА мають українські двигуни.