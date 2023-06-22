Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, когда заработает международный реестр ущерба от войны РФ против Украины arrow

Стало известно, когда заработает международный реестр ущерба от войны РФ против Украины

22 июня 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Когда заработает международный реестр ущерба от войны РФ против Украины
Разрушенные дома в результате обстрела россиян. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина изрядно пострадала в результате агрессивной войны РФ. Однако уже совсем скоро можно рассчитывать на помощь. В частности, через несколько месяцев начнет свою работу международный реестр убытков, в котором будут фиксировать российские преступления, а также вносить убытки нашего государства в целом, так и потери частных предприятий и физических лиц.

Об этом сообщает заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Международный реестр убытков

По словам Кравчук, в сентябре этого года состоится встреча министров юстиции. После этого будет известно больше деталей, в том числе, как могут подать свои убытки украинцы.

"Будет синхронизация с украинскими реестрами убытков уже существующими — жилья и культурного наследия, инфраструктуры и т.д. И он уже должен заработать. Но следующие шаги — откуда брать деньги. И здесь Совет Европы должен сыграть ключевую экспертную роль в поиске юридического пути", — сказала Евгения Кравчук.

Напомним, ранее мы писали, что граждане, чьи дома пострадали в результате подорванной россиянами Каховской ГЭС, могут рассчитывать на помощь от государства. Компенсация за разрушенное жилье будет приравниваться к случаям, когда люди потеряли дома из-за ракетных обстрелов. Процедура будет происходить через программу "єВідновлення", но будет иметь одно отличие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас