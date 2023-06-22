Когда заработает международный реестр ущерба от войны РФ против Украины

Разрушенные дома в результате обстрела россиян. Фото: google

Украина изрядно пострадала в результате агрессивной войны РФ. Однако уже совсем скоро можно рассчитывать на помощь. В частности, через несколько месяцев начнет свою работу международный реестр убытков, в котором будут фиксировать российские преступления, а также вносить убытки нашего государства в целом, так и потери частных предприятий и физических лиц.

Об этом сообщает заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

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Международный реестр убытков

По словам Кравчук, в сентябре этого года состоится встреча министров юстиции. После этого будет известно больше деталей, в том числе, как могут подать свои убытки украинцы.

"Будет синхронизация с украинскими реестрами убытков уже существующими — жилья и культурного наследия, инфраструктуры и т.д. И он уже должен заработать. Но следующие шаги — откуда брать деньги. И здесь Совет Европы должен сыграть ключевую экспертную роль в поиске юридического пути", — сказала Евгения Кравчук.

Напомним, ранее мы писали, что граждане, чьи дома пострадали в результате подорванной россиянами Каховской ГЭС, могут рассчитывать на помощь от государства. Компенсация за разрушенное жилье будет приравниваться к случаям, когда люди потеряли дома из-за ракетных обстрелов. Процедура будет происходить через программу "єВідновлення", но будет иметь одно отличие.