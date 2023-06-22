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Стало відомо, коли запрацює міжнародний реєстр збитків від війни РФ проти України

22 червня 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Коли запрацює міжнародний реєстр збитків від війни РФ проти України
Зруйновані будинки внаслідок обстрілу росіян. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна неабияк постраждала внаслідок агресивної війни РФ. Однак, вже зовсім скоро можна розраховувати на допомогу. Зокрема, за декілька місяців розпочне свою роботу міжнародний реєстр збитків, у якому фіксуватимуть російські злочини, а також вноситимуть збитки нашої держави загалом, так і втрати приватних підприємств та фізичних осіб.

Про це повідомляє заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону

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Міжнародний реєстр збитків

За словами Кравчук, у вересні цього року відбудеться зустріч міністрів юстиції. Після цього буде відомо більше деталей, зокрема, як можуть подати свої збитки українці. 

"Буде синхронізація з українськими реєстрами збитків уже існуючими — житла і культурної спадщини, інфраструктури тощо. І він вже має запрацювати. Але наступні кроки — звідки брати гроші. І тут Рада Європи має відіграти ключову експертну роль у пошуку юридичного шляху", — сказала Євгенія Кравчук. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що громадяни, чиї будинки постраждали внаслідок підірваної росіянами Каховської ГЕС, можуть розраховувати на допомогу від держави. Компенсація за зруйноване житло буде прирівнюватися до випадків, коли люди втратили будинки через ракетні обстріли. Процедура відбуватиметься через програму "єВідновлення", але матиме одну відмінність. 

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