Стало известно, сколько ракет сбила украинская ПВО с начала полномасштабного вторжения

Кладбище российских снарядов в Харьковской области. Фото: kyivpost.com

Минобороны поделилось информацией о количестве ракет, сбитых украинскими военными. Согласно официальному заявлению, с момента начала полномасштабной агрессии РФ, было сбито более 2000 ракет противника.

Об этом Министерство обороны Украины заявило на своей странице в Twitter в понедельник, 25 марта.

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Заявление Минобороны

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

В Министерстве обороны подчеркнули, что это достижение является плодом неутомимого труда защитников неба Украины.

Также ведомство подчеркнуло, что благодаря передовым системам ПВО, полученным от международных союзников, удалось спасти тысячи жизней.

В то же время в Минобороны отметили необходимость дополнительных систем ПВО для защиты граждан от атак врага, поскольку российские силы продолжают целить в гражданскую инфраструктуру, являющуюся их основной мишенью.

"Однако Украине все еще нужно больше систем ПВО, чтобы защитить наших людей от российского террора", — заявили в министерстве.

Напомним, Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев.

Ранее мы писали, что в Польше сделали заявление по поводу инцидентов с ракетами РФ во время атак по Украине.