Стало відомо, скільки ракет збили українська ППО з початку повномасштабного вторгнення

Кладовище російських снарядів на Харківщині. Фото: kyivpost.com

Міноборони поділилося інформацією про кількість ракет збитих українськими військовими. Згідно з офіційною заявою, з моменту початку повномасштабної агресії РФ, було збито понад 2000 ракет противника.

Про це Міністерство оборони України заявило на своїй сторінці у Twitter у понеділок, 25 березня.

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Заява Міноборони

Допис Міноборони. Фото: скриншот

У Міністерстві оборони підкреслили, що це досягнення є плодом невтомної праці захисників неба України.

Також відомство підкреслило, що завдяки передовим системам ППО, які було отримано від міжнародних союзників, вдалося врятувати тисячі життів.

Водночас в Міноборони наголосили на необхідності додаткових систем ППО для захисту громадян від атак ворога, оскільки російські сили продовжують цілити в цивільну інфраструктуру, яка є їхньою основною мішенню.

"Однак Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наших людей від російського терору", — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ.

Раніше ми писали, що в Польщі зробили заяву щодо інцидентів з ракетами РФ під час атак по Україні.