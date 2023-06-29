Сколько российских военных в Беларуси: названа цифра

Армия РФ. Фото: РосСМИ

По состоянию на середину июня на территории Беларуси находились 4-4,5 тысячи российских военных. Однако вполне вероятно, что осенью туда прибудет больше войск, ведь в России как раз начнется призывная кампания.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Франак Вячорка, главный советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

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"Что изменилось, так это то, что российских и белорусских военных отделили друг от друга. Россияне перестали доверять белорусам и уже в отдельных казармах и частях делают так, чтобы те между собой не пересекались. Белорусы очень плохо относятся к россиянам", — говорит Вячорка.



Также, по его словам, Россия не привозит оружие в Беларусь, а наоборот, вывозит его оттуда. За последний год эта цифра составляет более 130 тысяч тонн разного вооружения. Практически все оно отстреляно.

"У нас остается определенный запас танков, но речь идет не о тысячах, а о сотнях единиц. В целом всего вооружения, которое еще осталось в Беларуси, недостаточно ни для защиты нашей страны, ни для атаки на Украину. Хотя там все еще находятся разные российские комплексы, как С-300, С-400, "Искандеры", — подытожил Вячорка.

Напомним, ранее Польша построила 200-километровую стену на границе с Беларусью. Так она полностью, за исключением железнодорожных путей, перекрыла границу со страной-сателлитом путинской России.