Скільки російських військових перебуває у Білорусі: названа цифра

Армія РФ. Фото: РосЗМІ

На середину червня на території Білорусі перебували 4-4,5 тисячі російських військових. Однак цілком ймовірно, що восени туди прибуде більше військ, адже у Росії якраз триватиме призовна кампанія.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Франак Вячорка, головний радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

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"Що змінилося, так це те, що російських та білоруських військових відокремили одних від одних. Росіяни перестали довіряти білорусам і вже в окремих казармах та частинах роблять так, аби ті між собою не перетиналися. Білоруси дуже погано відносяться до росіян", — каже Вячорка.



Також за його словами, не привозить зброю до Білорусі, а навпаки, вивозить її звідти. За останній рік ця цифра становить більше 130 тисяч тонн різного озброєння. Майже все воно відстріляно.

"У нас залишається певний запас танків, але мова йде не про тисячі, а про сотні одиниць. Загалом всього озброєння, яке ще залишилося у Білорусі, недостатньо ні для захисту нашої країни, ні для атаки на Україну. Хоча там все ще перебувають різні російські комплекси, як от С-300, С-400, "Іскандери", — підсумував Вячорка.

Нагадаємо, раніше Польща звела 200-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Так вона повністю — за винятком залізничних колій — перекрила кордон із країною-сателітом путінської Росії.