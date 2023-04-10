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Стало известно, сколько украинских военных вернули из плена россии с начала великой войны

10 апреля 2023 21:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Стало известно, сколько украинских военных вернули из плена россии с начала великой войны
Украинские военные, которых вернули из плена. Фото: Координационный штаб
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Украина с начала полномасштабной войны с россией вернула из вражеского плена более 2 тысяч защитников. Сегодня, 10 апреля, среди пленных, которых вернули, есть тяжело раненые, те, кто потерял очень много веса, и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.

Об этом сообщает Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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Возвращение пленных

"Количество пленных, которых вернули, составляет 2 105 человек, это вместе с сегодняшним обменом", — заявил Лубинец.

Он также отметил, что у власти есть ориентировочные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену в россии. Но раскрывать это количество нельзя.

"Это нам помогает — тем, что мы публично не сообщаем цифры. Ни относительно тех, кого мы держим на своей территории — российских военнопленных, ни тех, кого россия держит у себя в плену. Это делается сознательно, в частности для того, чтобы более эффективно возвращать наших домой", — объяснил Лубинец.

пленные
Военные пленники, которых вернули. Фото: Координационный штаб

Кроме этого он добавил, что среди пленных, которых вернули 10 апреля домой, есть тяжело раненые, те, кто потерял очень много веса, и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.

"И это все — свидетельство того, что россия продолжает держать наших военнопленных в неприспособленных условиях, иногда не предоставляя элементарного — достаточно пищи или воды , — подчеркнул он.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись еще 100 украинцев.

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