Стало відомо, скільки українських військових повернули з полону рф з початку великої війни

Українські військові, яких повернули з полону. Фото: Координаційний штаб

Україна з початку повномасштабної війни з росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників. Сьогодні, 10 квітня, серед полонених, яких повернули, є тяжко поранені, ті, хто втратив дуже багато ваги, і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.

Про це повідомляє Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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Повернення полонених

"Кількість повернути полонених становить 2 105 осіб, це разом з сьогоднішнім обміном", — заявив Лубінець.

Він також зазначив, що влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в росії. Але розкривати цю кількість не можна.

"Це нам допомагає — те, що ми публічно не повідомляємо цифри. Ні щодо тих, кого ми тримаємо на своїй території — російських військовополонених, ні тих, кого росія тримає у себе в полоні. Це робиться свідомо, зокрема для того, щоб більш ефективно повертати наших додому", — пояснив Лубінець.

Військові полонені, яких повернули. Фото: Координаційний штаб

Крім цього, він додав, що серед полонених, яких повернули 10 квітня додому, є тяжко поранені, ті, хто втратив дуже багато ваги, і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.

"І це все — свідчення того, що росія продовжує тримати наших військовополонених у непристосованих умовах, іноді не надаючи елементарного — достатньо їжі чи води", — наголосив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися ще 100 українців.