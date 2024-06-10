Военнослужащие могут не посадить за дезертирство — новый законопроект

Военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров зарегистрировал законопроект согласно которому военнослужащих не будут сажать в тюрьму за самовольное уход от воинской части и дезертирство. Это возможно, если лицо до окончания расследования добровольно вернется в службу.

Информацию о внесении изменений в законопроект опубликовала Верховная Рада Украины.

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В каком случае не будут сажать за дезертирство

Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом внесли изменения в законопроект по усовершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения.

В нем говорится, что за дезертирство не будут сажать в тюрьму, если до окончания расследования лицо добровольно вернется в службу.

"Лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило подобное правонарушение может быть освобождено от уголовной ответственности, если до окончания досудебного расследования оно добровольно заявило следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы и командир воинской части дал на это согласие", — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

Согласно статистическим данным, зарегистрировано 10 584 уголовных производств за самовольное оставление воинской части или места службы и 7 306 уголовных производств за дезертирство.

Ранее мы писали, что случаи самовольного ухода из части происходят в большинстве подразделений ВСУ. Военные просто покидают позицию и прячутся.

В Государственном бюро расследований способствуют только убеждению бойцов Вооруженных сил Украины вернуться на боевые позиции, если они самовольно покинули часть.