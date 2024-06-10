Військовослужбовців можуть не посадити за дезертирство — новий законопроєкт

Військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт згідно з яким військовослужбовців не будуть саджати до в’язниці за самовільне залишення військової частини і дезертирство. Це можливо, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби.

Інформацію про внесення змін до законопроєкту опублікувала Верховна Рада України.

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У якому випадку не саджатимуть за дезертирство

Група народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом внесли зміни у законопроєкт щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану.

У ньому йдеться, що за дезертирство не будуть саджати до в’язниці, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби.

"Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила подібне правопорушення може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження

військової служби й командир військової частини надав на це згоду", — йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Згідно статистичних даних, зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за самовільне залишення військової частини або місця служби та 7 306 кримінальних проваджень за дезертирство.

Раніше ми писали, що випадки самовільного залишення частини стаються в більшості підрозділів ЗСУ. Військові просто залишають позицію і ховаються.

В Державному бюро розслідувань сприяють тільки переконанню бійців Збройних сил України повернутися на бойові позиції, якщо ті самовільно покинули частину.