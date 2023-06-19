Стало известно, когда может заработать спецтрибунал для руководства РФ

Люди на митинге против военных преступлений Путина. Фото: BBC

В следующем году может заработать Международный специальный трибунал для военного и политического руководства России. Практически все цивилизованные страны мира поддержали создание спецтрибунала для привлечения российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего оцепления к ответственности

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский

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Он подчеркнул, что практически все цивилизованные страны мира поддержали создание спецтрибунала для привлечения российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего оцепления к ответственности за агрессивную войну, которую они развязали против Украины. Однако вопрос формата спецтрибунала до сих пор остается дискуссионным.

По словам Вениславского, некоторые партнеры Украины настаивают, что для привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ должна применяться юридическая система права Украины с привлечением международных судей.

Однако наиболее приемлемым вариантом для Украины является создание отдельного спецтрибунала типа Нюрнбергского процесса. Отмечается, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения России за преступления в Украине, входят 36 стран.

Напомним, несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала. Он должен судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.