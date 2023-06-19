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Стало відомо, коли може запрацювати спецтрибунал для керівництва РФ

19 червня 2023 17:49
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Стало відомо, коли може запрацювати спецтрибунал для керівництва РФ
Люди на мітингу проти воєнних злочинів Путіна. Фото: BBC
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Наступного року вже може запрацювати Міжнародний спеціальний трибунал для військового та політичного керівництва Росії. Практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення до відповідальності

Про це пише Укрінформ з посиланням на члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський

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Спецтрибунал для Путіна та його оточення

Він підкреслив, що практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення до відповідальності за агресивну війну, яку вони розв’язали проти України. Проте питання формату спецтрибуналу досі залишається дискусійним.

Зі слів Веніславського, деякі партнери України наполягають на тому, що для притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ має застосовуватися юридична система права України із залученням міжнародних суддів. 

Однак найбільш прийнятним варіантом для України є створення окремого спецтрибуналу на зразок Нюрнберзького процесу. Зазначається, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення Росії за злочини в Україні, входять 36 країн.

Нагадаємо, декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Він має судити російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

 

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