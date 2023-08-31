Старые ракеты против современных дронов

Военнослужащие ВСУ. Фото: Viacheslav Ratynskyi Reuters

Враждебная активность вокруг острова Змеиный, запуск фальш-целей, обстрелы мирного населения и мест хранения зерна. И это далеко не весь перечень военных операций, осуществляемых оккупационными войсками РФ по отношению к Украине и южным областям, в частности.

Чем вызвана активизация врага и какие цели он преследует на данном этапе войны? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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— В последнее время РФ активизировалась вокруг острова Змеиный и так называемых "вышек Бойко". Насколько для нас сейчас важны эти объекты?

— Во-первых, россияне время от времени пытаются показать, что они играют какую-то роль, а также что-то могут решать в Черном море, нанося удары по острову Змеиный. Хотя там отсутствует инфраструктура украинских войск и наши подразделения не высаживаются там долгосрочно, за исключением выполнения каких-либо кратковременных боевых задач.

Если мы говорим о вышках Бойко, то здесь немного другая история, потому что это удобная локация для российских оккупантов. В частности, для размещения локальных объектов ПВО, комплексов радиоэлектронной борьбы, связи и других коммуникаций. Вероятно, возможно размещение какого-нибудь контингента на этих вышках, которые можно будет использовать как для высадки десанта уже на материковой части Украины, которую россияне не контролируют. Эти вышки имеют условно-тактическое значение, и, чтобы россияне их не использовали, там время от времени происходят действия наших спецназовцев. Недавно было видео одного из таких процессов контроля вышки Бойко, где было заметно, как наши спецназовцы ведут бой с российским истребителем СУ 30 СМ.

В отличие от острова Змеиный вышки Бойко не являются монолитной структурой. Держать их под своим контролем очень трудно, потому что их могут разрушить, используя большое количество средств поражения, например крылатые ракеты или ракеты авиационного базирования, или бомбы. Соответственно, тот контингент, который будет находиться на вышках Бойко, имеет большую вероятность погибнуть. Сейчас речь больше не идет о контроле этих объектов, а о создании серой зоны в Черном море — локации, на которой не могут находиться российские оккупанты и на которых не будут находиться силы обороны Украины. Остров Змеиный был первым элементом такой серой зоны. А вышки Бойко могут быть продолжением этой стратегии.

Александр Коваленко. Фото: google

— Все чаще враг использует так называемые фальш-цели на юге Украины, какова их главная цель?

— Главная их цель — отвлечение наших сил обороны и уменьшение нашего боекомплекта. Но здесь есть несколько моментов, ведь фальшь цель может быть нескольких типов. Это ракета без боевой части Х-55. Если мы говорим о ракете без боевой части, то она тоже несет угрозу. Все мы видели, когда сбивают ракету, ее обломки все равно падают, несут угрозу и вредят домам. Такая же ситуация с фальш-целью. Если это ракета без боевой части, то она имеет определенные координаты и куда-то идет. Если их нет, то она в любом случае имеет определенную траекторию полета для отвлечения средств ПВО. Но, если ее не сбить, то, конечно, что-то она поразит. И это будут значительно большие разрушения. Мы вынуждены сбивать такие ракеты. Их задача — не только отвлечь внимание наших ПВО, но и повысить эффективность прорыва через ПВО ракет с боевой частью и, конечно, это может увеличить расходы нашего боекомплекта.

Пуск ракет. Фото: Силы обороны юга Украины

Другой тип таких целей — это когда имитируют средства радиоэлектронной борьбы. Они создают имитацию запуска ракеты и ее волнового следа. То есть кажется, что эта ракета действительно существует и она следует по определенной траектории. Через некоторое время она исчезает, но отвлекает на себя внимание ПВО, и настоящая ракета, находящаяся среди фальш-целей, может прорваться через ПВО и попасть в ту цель, которая в ней закоординирована.

— Обстрелы Одесской области и центра нашего города, в чем их логика? Уничтожение домов, храмов, мест, где хранится зерно. Чего таким образом пытается добиться враг?

— На мой взгляд, это были совсем другие цели этих ракет. А тот факт, что они не высокоточны, уже давно известен, поэтому они и не попали в объекты, которые должны быть уничтожены. Когда используется такая ракета, как П-800 "Оникс", искандер-М — это очень редкие ракеты, дефицитные и дорогие. Их не используют для террора мирного населения. Для этого используют дешевые дроны Шахид-136. Вместо этой ракеті за миллионы долларов, которую ждут по нескольку недель, чтобы отправить в ту воинскую часть, которая будет ее использовать. Так это маниакальное развлечение, и оно не очень рационально. Поэтому все эти попадания, которые мы сейчас можем наблюдать по Одессе, были вызваны неточностью этих ракет.

Ракетный удар по зернохранилищу. Фото: Силы обороны юга Украины

Низкая точность вызвана тем, что, когда ее производят, то там уже отсутствует элемент технического контроля. Когда производится ракета, она проходит технический контроль: как работают все ее системы, насколько они соответствуют нормам, характеристикам. И сейчас на ракетостроительстве в России такой контроль вообще отсутствует. Там минимально проверяют, работают ли системы, а вот как они работают — это уже никого не волнует. Их сразу отправляют на аэродром или пусковую, где размещают на носителях, а затем применяют.

При этом все ошибки, возникающие при наведении, — это уже не ошибка отклонения на 5-7 м, как сказано в характеристиках многих ракет. Это отклонение на 50-150 м. Раньше наиболее невысокоточной была Х-22, это старая советская ракета, у которой отклонение от цели до 500 м. Они сделали ставку не на точность, а на мощность, там боевая часть почти 1 тонна. И вот такая ситуация сейчас наблюдается с высокоточными, и они об этом очень хорошо знают. Направляя ракету на город, где отклонение 100- —150 м — это уже попадание в жилые дома. И это только увеличивает их вину и ответственность за эти террористические акты.

— Все чаще украинские дроны залетают на территорию РФ и оккупированного Крыма. Как такая тактика оправдана?

— Дроны, когда залетают в какое-то воздушное пространство, их цель — не только уничтожить какой-то объект, например башню в бизнес-центре, где размещены офисы министерств, непосредственно участвующих в борьбе против Украины. После ударов они не работают по две недели, а то и больше, а 24 августа у них вообще объявили выходным днем. Это влияет на ход боевых действий в Украине. Если у них не работает какое-либо предприятие, то ситуация аналогичная. Если что-то взрывается на каком-то аэродроме, то это здорово. Если у них не работают аэропорты и введен план "ковер", то это тоже хорошо. Следовательно, у них есть проблема увеличения финансирования, это касается и налогов, и экономической составляющей. Это все, когда действительно дроны куда-то попадают и наносят поражение. Но когда они находятся в воздушном пространстве РФ, направляясь к какой-то цели. Их могут в этот момент просто сбить средства РЭП или зенитно-ракетным комплексом и это фиксируется. Фиксируется локация, где это произошло, это разведывательная информация. Поэтому сбили дрон — получили информацию, а не сбили — вообще прекрасно. Благодаря разведывательной информации мы создаем карты размещения их средств ПВО, комплексов РЭП.

— Может ли Украина, по-вашему, стать лидером в производстве дронов и что для этого нужно?

— Дроны у нас разной номенклатуры и модификации. Уверен, что мы уже лидеры в этой области. Я не знаю другую страну, которая имела бы столь разнообразные типы надводных дронов: дрон-камикадзе, которые уже доказали свою эффективность во время реальных боевых действий. Украина постепенно становится лидером в этой области, хотя еще 1,5 года назад мы и близко не имели никакого отношения к производству именно такого типа дронов. Для нас морские дроны — это было что-то такое, что непонятно, зачем они нам? Решили, что они нам нужны, но не будем их строить, лучше закажем во Франции, Великобритании или Германии. В результате мы так и не достигли договоренностей по поставке нам без экипажных катеров от этих стран, а начали строить свои.

Что нам нужно? Мы видим, что дроны постоянно эволюционируют и улучшают свои характеристики, поэтому я не удивлюсь, если через 3-4 месяца мы увидим новый дрон, который будет иметь гораздо лучшие характеристики, чем те, которые есть сегодня. Нам нужны сейчас технологии, и мы имеем сейчас этот доступ.

— Насколько вы сегодня оценивается контрнаступление и чего, по вашему мнению, нам не хватает для того, чтобы результатов было больше?

— ВСУ и силам обороны Украины сегодня не хватает большего количества оборудования. Мы могли бы гораздо раньше прорвать первую линию обороны, это полоса обеспечения, если бы у нас не было дефицитное количество установок для разминирования и противоминных средств, потому что не получили их в достаточном количестве. Мы гораздо быстрее прорвали бы первую линию обороны, если бы у нас были возможности эффективного противодействия их авиации, использующей управляемые бомбы на расстояниях до 30 км на линиях столкновения. Авиация даже не входит в зону поражения нашей ПВО. Да и использовать наши истребители нецелесообразно на таком сближении, потому что они рискуют быть сбитыми. Здесь вопрос поставки нам Ф-16 с соответствующими авиационными комплексами большого радиуса действия и необходимого количества средств ПВО с ракетами большого радиуса действия.

Самолеты Ф-16. Фото: Контрнаступление ВСУ

Сейчас идет процесс прорыва второй линии обороны, и тогда будем видеть, чего нам там не хватает. Главное — это то, что наступление происходит, мы имеем продвижение по очень важным участкам, отчего у россиян происходит паника и они пытаются усилить юг своими войсками.

— Ваши прогнозы, как в ближайшее время будут развиваться события на фронте?

— Я думаю, что в сентябре мы увидим выход сил обороны Украины к Токмакк. Не могу прогнозировать сами события у Токмака, которые будут происходить. Или это будет оцепление, или городские бои, или россияне вообще будут убегать после того, как начнется обвал их обороны по трассе Т 0408. Но в сентябре, я так думаю, что у Токмака мы уже будем. Такая же ситуация может происходить и возле Старомлиновки. Думаю, что в сентябре мы сможем провести операцию по ее окружению, перерезанию там логистики и до конца сентября, возможно, будет решен вопрос вообще с этим населенным пунктом. Кстати, этот населенный пункт именно на границе между первой и второй линией обороны, именно в этой локации. Следовательно, после этого мы можем говорить о начатом продвижении в этой локации сил обороны Украины по второй линии защиты противника с соответствующими результатами.