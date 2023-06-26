Стартовал новый прием заявок на выдачу гуманитарки: кому и куда обращаться
В рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях Новой Почты, к тому же доставка будет осуществляться за счет фонда.
Об этом сообщает На пенсии.
Как получить гуманитарную помощь
"Благотворительный фонд "В маминых ладонях" при поддержке и вместе с донорами будут направлять адресную гуманитарную помощь семьям из Херсона и Херсонской области, которые эвакуированы с места затопления и находятся в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Оставить заявку на получение помощи можно здесь. Ее рассмотрят, проверят и позвонят по телефону для уточнения деталей.
Таким образом, если будете заполнять форму, то нужно будет указать:
- Имя и фамилию;
- номер телефона для уточнения деталей;
- дополнительный номер телефона на всякий случай;
- номер справки ВПЛ, из которого вы города и когда были эвакуированы или место прописки, если нет статуса ВПЛ;
- фото справки ВПЛ или прописки, если нет статуса ВПЛ;
- есть ли муж и где он сейчас находится (с вами, в ВСУ и т.п.);
- кому нужна помощь;
- сколько у вас детей и какого возраста;
- что нужно и в каком количестве;
- пол ребенка, возраст, размер одежды и обуви и т.д.
Напомним, что одесские студенты создали чат-боты, направленные на оказание помощи людям и волонтерским организациям. Проект был создан две недели тому назад.