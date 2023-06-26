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Стартовал новый прием заявок на выдачу гуманитарки: кому и куда обращаться

26 июня 2023 05:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стартовал новый прием заявок на выдачу гуманитарки: кому и куда обращаться
Пищевые продукты в коробке. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях Новой Почты, к тому же доставка будет осуществляться за счет фонда.

Об этом сообщает На пенсии.

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Как получить гуманитарную помощь

"Благотворительный фонд "В маминых ладонях" при поддержке и вместе с донорами будут направлять адресную гуманитарную помощь семьям из Херсона и Херсонской области, которые эвакуированы с места затопления и находятся в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Оставить заявку на получение помощи можно здесь. Ее рассмотрят, проверят и позвонят по телефону для уточнения деталей.

Таким образом, если будете заполнять форму, то нужно будет указать:

  • Имя и фамилию;
  • номер телефона для уточнения деталей;
  • дополнительный номер телефона на всякий случай;
  • номер справки ВПЛ, из которого вы города и когда были эвакуированы или место прописки, если нет статуса ВПЛ;
  • фото справки ВПЛ или прописки, если нет статуса ВПЛ;
  • есть ли муж и где он сейчас находится (с вами, в ВСУ и т.п.);
  • кому нужна помощь;
  • сколько у вас детей и какого возраста;
  • что нужно и в каком количестве;
  • пол ребенка, возраст, размер одежды и обуви и т.д.

Напомним, что одесские студенты создали чат-боты, направленные на оказание помощи людям и волонтерским организациям. Проект был создан две недели тому назад.

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