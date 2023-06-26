Стартовал новый прием заявок на выдачу гуманитарки: кому и куда обращаться

Пищевые продукты в коробке. Фото: google.com

В рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях Новой Почты, к тому же доставка будет осуществляться за счет фонда.

Об этом сообщает На пенсии.

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Как получить гуманитарную помощь

"Благотворительный фонд "В маминых ладонях" при поддержке и вместе с донорами будут направлять адресную гуманитарную помощь семьям из Херсона и Херсонской области, которые эвакуированы с места затопления и находятся в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Оставить заявку на получение помощи можно здесь. Ее рассмотрят, проверят и позвонят по телефону для уточнения деталей.

Таким образом, если будете заполнять форму, то нужно будет указать:

Имя и фамилию;

номер телефона для уточнения деталей;

дополнительный номер телефона на всякий случай;

номер справки ВПЛ, из которого вы города и когда были эвакуированы или место прописки, если нет статуса ВПЛ;

фото справки ВПЛ или прописки, если нет статуса ВПЛ;

есть ли муж и где он сейчас находится (с вами, в ВСУ и т.п.);

кому нужна помощь;

сколько у вас детей и какого возраста;

что нужно и в каком количестве;

пол ребенка, возраст, размер одежды и обуви и т.д.

Напомним, что одесские студенты создали чат-боты, направленные на оказание помощи людям и волонтерским организациям. Проект был создан две недели тому назад.