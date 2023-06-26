Стартував новий прийом заявок на видачу гуманітарки: кому та куди звертатися
У рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях Нової Пошти, до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.
Про це повідомляє На пенсії.
Як отримати гуманітарну допомогу
"Благодійний фонд "У маминих долонях" за підтримки та разом із донорами надсилатимуть адресну гуманітарну допомогу сім’ям з Херсона та Херсонської області, які евакуйовані з місця затоплення та перебувають у безпечних місцях", — йдеться в повідомленні.
Залишити заявку на отримання допомоги можна тут. Її розглянуть, перевірять і зателефонують для уточнення деталей.
Таким чином, коли заповнюватимете форму, то треба буде вказати:
- Ім’я та прізвище;
- номер телефону для уточнення деталей;
- додатковий номер телефону про всяк випадок;
- номер довідки ВПО, з якого ви міста і коли були евакуйовані або місце прописки, якщо немає статусу ВПО;
- фото довідки ВПО або прописки, якщо немає статусу ВПО;
- чи маєте чоловіка і де він зараз перебуває (з вами, у ЗСУ тощо);
- кому потрібна допомога;
- скільки у вас дітей та якого вони віку;
- що потрібно і в якій кількості;
- стать дитини, вік, розмір одягу та взуття тощо.
Нагадаємо, що одеські студенти створили чат-боти, спрямовані на надання допомоги людям та волонтерським організаціям. Проєкт був створений два тижні тому.