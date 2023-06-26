Стартував новий прийом заявок на видачу гуманітарки: кому та куди звертатися

Харчові продукти в коробці. Фото: google.com

У рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях Нової Пошти, до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.

Про це повідомляє На пенсії.

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Як отримати гуманітарну допомогу

"Благодійний фонд "У маминих долонях" за підтримки та разом із донорами надсилатимуть адресну гуманітарну допомогу сім’ям з Херсона та Херсонської області, які евакуйовані з місця затоплення та перебувають у безпечних місцях", — йдеться в повідомленні.

Залишити заявку на отримання допомоги можна тут. Її розглянуть, перевірять і зателефонують для уточнення деталей.

Таким чином, коли заповнюватимете форму, то треба буде вказати:

Ім’я та прізвище;

номер телефону для уточнення деталей;

додатковий номер телефону про всяк випадок;

номер довідки ВПО, з якого ви міста і коли були евакуйовані або місце прописки, якщо немає статусу ВПО;

фото довідки ВПО або прописки, якщо немає статусу ВПО;

чи маєте чоловіка і де він зараз перебуває (з вами, у ЗСУ тощо);

кому потрібна допомога;

скільки у вас дітей та якого вони віку;

що потрібно і в якій кількості;

стать дитини, вік, розмір одягу та взуття тощо.

Нагадаємо, що одеські студенти створили чат-боти, спрямовані на надання допомоги людям та волонтерським організаціям. Проєкт був створений два тижні тому.