Обращение Залужного к западным партнерам в статье, что просит главком

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ВСУ

В первой части анализа статьи Главнокомандующего ВСУ для издания The Economist мы проанализировали слова Валерия Залужного о состоянии украинской армии до начала полномасштабной войны. Во второй части рассмотрим предложения и просьбы, которые изложил в своем тексте глава Вооруженных сил Украины.

Залужный о привидении Первой мировой

Говоря в своей статье о мощных российских минно-взрывных заграждениях, построенных за время полномасштабной войны, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил главную текущую проблему российско-украинского военного конфликта.

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Речь идет о возможном переходе военных действий к позиционной форме. Валерий Залужный прямо говорит, что такая война будет очень похожа на Первую мировую, на ту "окопную войну", которая стала настоящим тупиком для всех участников того глобального военного конфликта.

Поэтому главной мыслью статьи, опубликованной в The Economist, является необходимость избежать перехода нынешней войны в позиционный формат. Залужный прямо говорит, что такой вариант развития событий выгоден прежде всего для Российской Федерации — поэтому Украина с помощью западных партнеров должна изменить ход войны таким образом, чтобы не допустить превращения ее в многолетнюю "окопную".

Что же предлагает командующий украинской армией, с чем он обращается к западным партнерам в своей, по сути, программной статье?

Превосходство в воздухе и на земле

Первым направлением, которое Залужный отметил во второй части статьи — воздушная составляющая войны. Интересно, что здесь главком вообще не упомянул вопрос самолетов F-16. Это можно объяснить тем, что передача американских штурмовиков украинским воздушным силам — это только вопрос времени, потому что принципиальное решение уже принято. Но есть и другие аспекты, которые подчеркнул Валерий Залужный.

Это, в частности, борьба с вражескими беспилотными летательными аппаратами и системами противовоздушной обороны оккупантов. Все это, пояснил Залужный, нужно для того, чтобы обеспечить преимущество Вооруженных сил Украины в воздухе: с одной стороны —расчистить небо для собственной авиации, с другой — сделать невозможным бомбардировку украинских позиций.

Относительно наземной войны, здесь Главнокомандующий ВСУ очертил несколько важных направлений. Во-первых, усиление контрбатарейной борьбы, уничтожение российской артиллерии, что, в частности, повлияет на работу инженерных войск, занимающихся преодолением глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений.

Нестандартные решения от Залужного

На работе украинских инженерщиков Залужный остановился отдельно, прямо сигнализируя о том, что это направление является важным в условиях преодоления российской обороны. Так, он предложил, скажем, использовать для разрушения минных заграждений реактивные авиационные двигатели со списанных самолетов, водяные лафетные стволы (водометы) или промышленные гидромониторы.

Впрочем, главком отметил необходимость предоставления Украине как туннелепрокладчиков, так и плазменных разрушителей почвы и пустых рукавов для закачки газообразной или жидкой взрывчатой смеси. Вообще, тема работы инженерных войск, профессиональный праздник которых отмечается именно сегодня, не слишком популярна в украинском информационном пространстве. А статья Залужного заставляет как украинцев, так и западных партнеров взглянуть на этот аспект войны другими глазами.

Прямая просьба к партнерам

Если в статье в целом Главнокомандующий ВСУ почти не обращается прямо к западным партнерам с теми или иными конкретными просьбами, то, рассматривая перспективы радиоэлектронной борьбы, Валерий Залужный сделал неожиданный шаг.

Так, говоря о радиоэлектронном мониторинге фронтовой зоны, главком заявил: "Нам необходимо предоставить возможность расширенного доступа к информации от воздушных, морских и космических средств радиоэлектронной разведки". Это еще один сигнал для западных партнеров — что именно украинской армии нужно для преодоления мощной российской обороны.

Кроме того, Залужный отметил необходимость организации производства украинских систем радиоэлектронной антидроновой борьбы, в частности "Буковель-АД", за пределами Украины. Эта тема не нова, но сейчас уже речь идет о вполне конкретных проектах, которые должны воплотиться в жизнь за пределами досягаемости российских ракет. Этой фразой украинский генерал также кратко, но достаточно точно объяснил западным партнерам, что ракетная опасность для Украины сохраняется — именно поэтому промышленное производство военной техники лучше на время перенести на Запад.

Если подытожить статью Валерия Залужного, то ее можно охарактеризовать двумя цитатами — об обоих участниках военного конфликта. О России Главнокомандующий ВСУ сказал следующее: "В настоящее время сохраняет и способна еще значительное время сохранять преимущество в вооружении и военной технике, ракетах и боеприпасах". Об Украине — "Переход войны в позиционную форму приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для ВС Украины, так и для государства в целом".

Россия остается мощным врагом. Украина же не может затягивать войну на многие годы, это губительно, прежде всего, для нас самих, а не для агрессоров. Именно с этим мнением Валерий Залужный и обратился к западным партнерам через площадку в The Economist. Нужно больше оружия (какого конкретно — главком подробно объяснил), чтобы изменить ход войны в пользу Украины. И всего цивилизованного мира.