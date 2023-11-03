Звернення Залужного до західних партнерів у статті, що просить головком

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ЗСУ

У першій частині аналізу статті Головнокомандувача ЗСУ для видання The Economist ми проаналізували слова Валерія Залужного про стан української армії на початок повномасштабної війни. У другій частині розглянемо ті пропозиції та прохання, які виклав у своєму тексті очільник Збройних сил України.

Залужний про привид Першої світової

Говорячи у своїй статті про потужні російські мінно-вибухові загородження, які були збудовані за час повномасштабної війни, Головнокомандувач Збройних сил України наголосив на головній поточній проблемі російсько-українського військового конфлікту.

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Йдеться про можливий перехід воєнних дій до позиційної форми. Валерій Залужний прямо говорить, що така війна буде дуже схожа на Першу світову, на ту "окопну війну", яка стала справжнім глухим кутом для усіх учасників того глобального військового конфлікту.

Тож головною думкою статті, опублікованої в The Economist, є необхідність уникнути переходу нинішньої війни у позиційний формат. Залужний прямо говорить, що такий варіант розвитку подій є вигідним перш за все для Російської Федерації — а тому Україна за допомогою західних партнерів має змінити хід війни таким чином, аби не допустити перетворення її на багаторічну "окопну".

Що ж пропонує командувач української армії, з чим він звертається до західних партнерів у своїй, по суті, програмній статті?

Перевага в повітрі та на землі

Першим напрямком, про який Залужний наголосив у другій частині статті, — є повітряна складова війни. Цікаво, що тут головком взагалі не згадав питання літаків F-16. Це можна пояснити тим, що передача американських штурмовиків українським Повітряним силам — це лише питання часу, бо принципове рішення уже ухвалене. Але є й інші аспекти, на яких наголосив Валерій Залужний.

Це, зокрема, боротьба з ворожими безпілотними літальними апаратами та системами протиповітряної оборони окупантів. Усе це, пояснив Залужний, потрібно для того, аби забезпечити перевагу Збройних сил України у повітрі: з одного боку — розчистити небо для власної авіації, з іншого — зробити неможливим бомбардування українських позицій.

Щодо наземної війни, тут Головнокомандувач ЗСУ окреслив кілька важливих напрямків. По-перше, посилення контрбатарейної боротьби, знищення російської артилерії — що, зокрема, вплине на роботу інженерних військ, які займаються подоланням глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень.

Нестандартні рішення від Залужного

На роботі українських інженерників Залужний зупинився окремо, прямо сигналізуючи про те, що цей напрямок є надважливим в умовах подолання російської оборони. Так, він запропонував, скажімо, використовувати для руйнування мінних загороджень реактивні авіаційні двигуни зі списаних літаків, водяні лафетні стволи (водометів) або промислові гідромонітори.

Втім, головком наголосив і на необхідності надання Україні як тунелепрокладачів, так і плазмових руйнівників ґрунту та порожніх рукавів для закачування газоподібної чи рідкої вибухової суміші. Взагалі, тема роботи інженерних військ, професійне свято яких відзначається саме сьогодні, не є надто популярною в українському інформаційному просторі. А стаття Залужного змушує як українців, так і західних партнерів поглянути на цей аспект війни іншими очима.

Пряме прохання до партнерів

Якщо у статті в цілому Головнокомандувач ЗСУ майже не звертається прямо до західних партнерів із тими чи іншими конкретними проханнями, то, розглядаючи перспективи радіоелектронної боротьби, Валерій Залужний зробив несподіваний крок.

Так, говорячи про радіоелектронний моніторинг фронтової зони, головком заявив: "Нам необхідно надати можливість розширеного доступу до інформації від повітряних, морських та космічних засобів радіоелектронної розвідки". Це ще один сигнал для західних партнерів — що саме українській армії потрібно для подолання потужної російської оборони.

Крім того, Залужний наголосив на необхідності організації виробництва українських систем радіоелектронної антидронової боротьби, зокрема "Буковель-АД", за межами України. Ця тема не є новою, але зараз уже йдеться про цілком конкретні проєкти, які мають втілитися у життя за межами досяжності російських ракет. Цією фразою український генерал також коротко, але досить точно пояснив західним партнерам, що ракетна небезпека для України зберігається — саме тому промислове виробництво військової техніки краще на деякий час перенести на Захід.

Якщо підсумувати статтю Валерія Залужного, то її можна охарактеризувати двома цитатами — про обох учасників військового конфлікту. Про Росію Головнокомандувач ЗСУ сказав наступне: "На цей час зберігає та здатна ще значний час зберігати перевагу в озброєнні та військовій техніці, ракетах і боєприпасах". Про Україну — "Перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики як для ЗС України, так і для держави загалом".

Росія залишається потужним ворогом. Україна ж не може затягувати війну на багато років, це згубно перш за все для нас самих, а не для агресорів. Саме з цією думкою Валерій Залужний і звернувся до західних партнерів через майданчик у The Economist. Потрібно більше зброї (якої конкретно — головком детально пояснив), аби змінити хід війни на користь України. І усього цивілізованого світу.