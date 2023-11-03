Анализ статьи Валерия Залужного в The Economist, состояние ВСУ в начале войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ВСУ

Резонансную статью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в издании The Economist можно разделить на две части. В первой главе ВСУ рассказал о том, в каком состоянии украинская армия встретила врага и что сумела сделать за полтора года войны при поддержке западных партнеров.

Авиация и ПВО

Из статьи Главнокомандующего Вооруженными силами Украины мы можем получить какую-никакую информацию о состоянии украинской армии до начала полномасштабного вторжения. В частности, одного из ключевых звеньев — авиации и ракетных войск. Залужный, в частности, заявил, что на 24 февраля 2022 года ВСУ имели лишь 40 пригодных к использованию самолетов тактической авиации.

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Для сравнения, западные партнеры запланировали к передаче Украины 61 американский самолет F-16, каждый из которых имеет неоспоримое преимущество над аналогичными образцами советской авиационной техники. Учитывая, что с существующим в начале войны авиапарком украинские летчики сумели дать достойный отпор агрессорам, уничтожив немало российских самолетов, после получения всего пакета F-16 можно рассчитывать на успешную наступательную войну.

Кроме того, Залужный напомнил, что на момент начала полномасштабной агрессии РФ у украинской армии было лишь 18 полностью исправных зенитных ракетных дивизионов малой и средней дальности. В дальнейшем, напомнил главком, Украина получила большое количество соответствующей западной техники, благодаря чему смогла уничтожить примерно одну воздушную армию РФ, если говорить о самолетах, и около 13 полков (бригад) вертолетной авиации.

Артиллерия и противоминная техника

В этой части статьи Главнокомандующий ВСУ не стал вдаваться в детали и называть цифры. Вероятно, это связано с тем, что эти детали не положительны, поэтому Залужный решил ограничиться общими словами вроде "ограниченный комплект сил, предназначенных для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях" (все цитаты — из перевода статьи, опубликованного на на официальном сайте Вооруженных сил Украины).

Впрочем, некоторая числовая информация есть и здесь. Скажем, глава украинского войска подтвердил важность ракетных войск и артиллерии, отметив, что в определенные моменты этот род войск выполняет до 80% всех задач на театре военных действий. Это вполне четкий сигнал о том, какое именно звено ВСУ является сейчас ключевым и требует усиления.

Валерий Залужный, к его чести, не забыл отметить западную поддержку — но, как и в этой части статьи, так и в целом отметил, что даже та немаленькая помощь партнеров по коалиции Рамштайн, которая была оказана в течение 1,5 лет полномасштабной войны, еще не позволила добиться преимущества над российским агрессором. И это один из основных месседжей статьи, напечатанной в издании The Economist.

Кадровый потенциал

В этой части статьи, говоря о человеческих резервах — единственный фактор, который западные партнеры по тем или иным причинам не могут нам обеспечить, — Главнокомандующий ВСУ отметил несколько важных вещей.

Во-первых, мощное преимущество Российской Федерации в количественном аспекте — "почти втрое больший мобилизационный человеческий ресурс". Причем, подчеркнул Валерий Залужный, кремлевское руководство, несмотря на все заявления о прекращении частичной мобилизации, фактически ее продолжает, пополняя свой оккупационный контингент на территории Украины.

Вместе с тем, добавил главком, Владимир Путин боится проводить всеобщую мобилизацию до своих выборов (которые должны состояться в марте 2024 года. — Ред.), чтобы не спровоцировать социальные беспорядки. Поэтому свое трехкратное преимущество в количестве населения оккупанты пока не могут использовать по полной.

Впрочем, отмечая эту точку — дня переизбрания Путина президентом, — Залужный более чем прозрачно намекает на то, что после завершения избирательного процесса и продления полномочий российского диктатора Владимира Путина на еще один шестилетний срок руки у хозяина Кремля будут развязаны. И, вероятно, после выборов он таки прибегнет к общей мобилизации, чтобы резко увеличить численность подразделений в оккупационном контингенте, воюющем на территории Украины.

Вместе с тем в Украине есть определенные проблемы с пополнением рядов ВСУ. Одним из основных Валерий Залужный назвал невозможность полноценной подготовки военнослужащих на учебных полигонах и в соответствующих центрах на территории Украины из-за того, что российские ракеты в любой момент могут нанести удар по этим объектам.

Что же предлагает Главнокомандующий Вооруженными силами Украины в своей статье, рассчитанной прежде всего на западные политические элиты? Какие пути решения имеющихся проблем он предлагает? И главное — как Валерий Залужный пытается избежать превращения нынешней войны в копию Первой мировой, когда войска враждующих стран годами сидели в окопах и несли бессмысленные потери без всякого успеха на фронте?

Об этом мы расскажем во второй части нашего анализа, в отдельной статье, посвященной предложениям главкома ВСУ, изложенным в той же статье.