Аналіз статті Валерія Залужного в The Economist, стан ЗСУ на початку війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ЗСУ

Резонансну статтю Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у виданні The Economist можна розділити на дві частини. У першій очільник ЗСУ розповів про те, в якому стані українська армія зустріла ворога і що зуміла зробити за півтора року війни за підтримки західних партнерів.

Авіація і ППО

Зі статті Головнокомандувача Збройних сил України ми можемо отримати яку-не-яку інформацію про стан української армії на початок повномасштабного вторгнення. Зокрема, однієї із ключових її ланок – авіації та ракетних військ. Залужний, зокрема, заявив, що на 24 лютого 2022 року ЗСУ мали лише 40 придатних до використання літаків тактичної авіації.

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Для порівняння — західні партнери запланували до передачі України 61 американський літак F-16. Кожен з яких має беззаперечну перевагу над аналогічними зразками радянської авіаційної техніки. Зважаючи на те, що із наявним на початку війни авіапарком українські льотчики зуміли дати гідну відсіч агресорам, знищивши немало російських літаків – то після отримання усього пакету F-16 можна розраховувати на успішну наступальну війну.

Крім того, Залужний нагадав, що на момент початку повномасштабної агресії РФ українська армія мала лише 18 повністю справних зенітних ракетних дивізіонів малої і середньої дальності. У подальшому, нагадав головком, Україна отримала велику кількість відповідної західної техніки, завдяки чому змогла знищити приблизно одну повітряну армію РФ, якщо говорити про літаки, та близько 13 полків (бригад) гелікоптерної авіації.

Артилерія та протимінна техніка

У цій частині статті Головнокомандувач ЗСУ не став вдаватися в деталі та називати цифри. Імовірно, це пов’язано з тим, що ці деталі не є позитивними, тому Залужний вирішив обмежитися загальними словами – на кшталт "обмежений комплект сил, призначених для пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях" (усі цитати — із перекладу статті, опублікованого на офіційному сайті Збройних сил України).

Втім, деяка числова інформація є і тут. Скажімо, очільник українського війська підтвердив важливість ракетних військ та артилерії — зазначивши, у певні моменти цей рід військ виконує аж до 80% усіх завдань на театрі воєнних дій. Це є цілком чітким сигналом про те, яка саме ланка ЗСУ є нині ключовою і потребує підсилення.

Валерій Залужний, до його честі, не забув відзначити західну підтримку – але, як і у цій частині статті, так і в цілому, зазначив, що навіть та немаленька допомога партнерів по коаліції Рамштайн, яка була надана протягом 1,5 року повномасштабної війни, ще не дозволила досягти переваги над російським агресором. І це є одним із основних меседжів статті, надрукованій у виданні The Economist.

Кадровий потенціал

В цій частині статті, говорячи про людські резерви – єдиний фактор, який західні партнери з тих чи інших причин не можуть нам забезпечити, — Головнокомандувач ЗСУ наголосив на кількох важливих речах.

По-перше, потужна перевага Російської Федерації у кількісному аспекті — "майже втричі більший мобілізаційний людський ресурс". Причому, підкреслив Валерій Залужний, кремлівське керівництво, попри усі заяви про припинення часткової мобілізації, фактично її продовжує, поповнюючи свій окупаційний контингент на території України.

Разом з тим, додав головком, Володимир Путін боїться проводити загальну мобілізацію до своїх виборів (які мають відбутися у березні 2024 року. — Ред.), аби не спровокувати соціальні заворушення. Тому свою триразову перевагу в кількості населення окупанти поки що не можуть використати на повну.

Втім, наголошуючи на цій точці — дні переобрання Путіна президентом, — Залужний більш ніж прозоро натякає на те, що після завершення виборчого процесу і продовження повноважень російського диктатора Володимира Путіна на іще один шестирічний термін руки у господаря Кремля будуть розв’язані. І, ймовірно, після виборів він таки вдасться до загальної мобілізації, аби різко збільшити чисельність підрозділів у окупаційному контингенті, який воює на території України.

Разом з тим, в Україні є певні проблеми із поповненням лав ЗСУ. Одним із основних Валерій Залужний назвав неможливість повноцінної підготовки військовослужбовців на навчальних полігонах та у відповідних центрах на території України — через те, що російські ракети у будь-який момент можуть завдати удару по цих об’єктах.

Що ж пропонує Головнокомандувач Збройних сил України у своїй статті, розрахованій перш за все на західні політичні еліти? Які шляхи вирішення наявних проблем він пропонує? І головне — як Валерій Залужний намагається уникнути перетворення нинішньої війни на копію Першої світової, коли війська ворогуючих країн роками сиділи в окопах і зазнавали безглуздих втрат без жодного успіху на фронті?

Про це ми розповімо у другій частині нашого аналізу, в окремій статті, яка буде присвячена пропозиціям головкома ЗСУ, викладеним у тій же статті.