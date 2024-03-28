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Стал "папочкой" за 4,5 тыс. долларов — пограничники задержали уклониста

28 марта 2024 13:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стал "папочкой" за 4,5 тыс. долларов — пограничники задержали уклониста
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гражданин Украины решил незаконно попасть в Венгрию по фальсифицированным документам. Как основание для пересечения границы назвал то, что якобы ехал увидеть малолетних сына и дочерей-близнецов, родившихся в Литве.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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История нарушителя

Пограничникам удалось выяснить, что за 11 месяцев до рождения младших девочек нарушитель не уезжал из Украины. Более того, женщина, которая указана в документах как мать, никогда не заезжала на территорию нашего государства.

Со временем мужчина признался, что таким образом пытался незаконно попасть в Венгрию, а документы ему подделали за 4500 долларов.

По факту нарушения молодому человеку грозит уголовная ответственность.

Напомним, одессит захотел избежать военной службы и бежать в Молдову через реку. Во время пересечения водоема он застрял в камышах.

Также пограничники задержали жителя Одесщины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы . Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.

война
граница
Литва
Венгрия
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война в Украине
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