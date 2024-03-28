Став "татусем" за 4,5 тис. доларів — прикордонники затримали ухилянта

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин України вирішив незаконно потрапити до Угорщини за фальсифікованими документами. Як підставу для перетину кордону назвав те, що нібито їхав побачити малолітніх сина та донечок-двійнят, які народилися в Литві.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Історія порушника

Прикордонникам вдалося з'ясувати, що за 11 місяців до народження молодших дівчаток порушник не виїжджав з України. Ба більше, жінка, яка вказана у документах як матір, ніколи не заїжджала на територію нашої держави.

Згодом чоловік зізнався, що таким чином намагався незаконно потрапити до Угорщини, а документи йому підробили за 4500 доларів.

За фактом порушення молодику загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, одесит захотів уникнути військової служби та втекти до Молдови через річки. Під час перетину водойми він застряг у очереті.

Також прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.