Стефанчук пообещал вернуть военным доплаты: как это будет

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: "Укринформ"

Спикер парламента признал, что найти деньги для возвращения доплат военным непросто. Но власти нарабатывают ряд решений для завершения этого процесса.

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Укринформ".

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Руслан Стефанчук пообещал вернуть доплаты украинским военным, но заявил, что это непростая ситуация.

"Когда вносится поправка, которая будет стоить украинскому бюджету 180 миллиардов гривен в год, а при этом источником покрытия предусмотрено всего 2% от этой потребности, должны понимать, что эти деньги где-то надо найти. Откуда их брать?" – заявил спикер парламента.

Военные сами были против

По словам главы ВР, перед голосованием он собирал на совещание лидеров всех фракций и групп, представителей Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И на этом заседании сами военные заявили, что против возвращения доплат.

"Силовики объяснили, почему правильна та логика, которая существует сейчас. Но получилось так, как получилось", — констатировал Стефанчук.

Доплату вернут, но как

Глава ВР пообещал, что доплаты будут возвращены, сейчас власти работают над этим.

"Мы сейчас нарабатываем целый ряд решений, но вы знаете, что зарегистрированный блокирующий проект постановления, не дающий возможности ни мне, ни Президенту подписать этот законопроект… Будем искать какие-то варианты обеспечения этой законодательной инициативы", — заявил Руслан Стефанчук.

О каких именно решениях идет речь, спикер не стал отвечать, объяснив: "Я не буду спойлерить".

Напомним, 10 апреля в Украине парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Однако в ближайшее время этот закон может быть не подписан. Дело в том, что в Верховную Раду сразу внесли блокирующее постановление по законопроекту 8312. Постановление — авторство народного депутата от "Голоса" Владимира Цабаля.