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Стефанчук пообіцяв повернути військовим доплати: як це буде

21 квітня 2023 12:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стефанчук пообіцяв повернути військовим доплати: як це буде
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: "Укрінформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Спікер парламенту визнав, що знайти гроші для повернення доплат військовим непросто. Але влада напрацьовує низку рішень для завершення цього процесу.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

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Руслан Стефанчук пообіцяв повернути доплати українським військовим, але заявив, що це непроста ситуація.

"Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 мільярдів гривень на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати?" — заявив спікер парламенту.

Військові самі були проти

За словами голови ВР, перед голосуванням він збирав на нараду лідерів усіх фракцій та груп, представників Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України. І на цьому засіданні самі військові заявили, що проти повернення доплат.

"Силовики пояснили, чому правильна та логіка, яка існує зараз. Але вийшло так, як вийшло", — констатував Стефанчук.

Доплату повернуть, але як

Голова ВР пообіцяв, що доплати будуть повернуті, зараз влада працює над цим.

"Ми зараз напрацьовуємо цілу низку рішень, але ви знаєте, що зареєстрований блокуючий проєкт постанови, який не дає можливості ні мені, ні Президенту підписати цей законопроєкт… Будемо шукати якісь варіанти забезпечення цієї законодавчої ініціативи", — заявив Руслан Стефанчук.

Про які саме рішення йдеться, спікер не став відповідати, пояснивши: "Я не буду спойлерити".

Нагадаємо, 10 квітня в Україні парламент повернув військовим скасовану доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

Проте найближчим часом цей закон можуть не підписати. Річ у тому, що до Верховної Ради одразу внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту 8312. Постанова — авторства народного депутата від "Голосу" Володимира Цабаля.

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