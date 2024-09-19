Столтенберг ответил, что поможет закончить войну в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NTB/Thomas Fure/via REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность окончания войны зависит от увеличения поставок оружия для украинских военных. По его словам, так российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся получить желаемое силой.

Об этом Йенс Столтенберг сказал на прощальной речи перед уходом в отставку в четверг, 19 сентября.

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Столтенберг подчеркнул, что сильная военная позиция важна для эффективного диалога, поскольку переговоры могут быть успешными только при условии надежной обороны.

Генсек отметил, что самый быстрый способ завершить войну в Украине — это проиграть ее. Однако в таком случае страна не получит мир, а будет под оккупацией. Он также отметил, что Путин уверен в своей способности достичь своих целей в войне и рассчитывает "переждать" Запад, поэтому и продолжает боевые действия.

"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не сможет получить желаемое силой... Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну", — заявил Столтенберг.

Он уточнил, что чем стабильнее и надежнее будет долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО, тем быстрее может быть достигнуто завершение войны.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится", — добавил генсек.