Столтенберг відповів, що допоможе закінчити війну в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: NTB/Thomas Fure/via REUTERS

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.

Про це Єнс Столтенберг сказав на прощальній промові перед відходом у відставку у четвер, 19 вересня.

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Столтенберг підкреслив, що сильна військова позиція є важливою для ефективного діалогу, оскільки переговори можуть бути успішними тільки за умови надійної оборони.

Генсек зазначив, що найшвидший спосіб завершити війну в Україні — це програти її. Проте в такому випадку країна не отримає мир, а буде під окупацією. Він також зауважив, що Путін впевнений у своїй здатності досягти своїх цілей у війні і розраховує "перечекати" Захід, тому й продовжує бойові дії.

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", — заявив Столтенберг.

Він уточнив, що чим стабільніша і надійніша буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може бути досягнуто завершення війни.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається", — додав генсек.