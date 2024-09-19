Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Столтенберг відповів, від чого залежить імовірність закінчення війни в Україні arrow

Столтенберг відповів, від чого залежить імовірність закінчення війни в Україні

19 вересня 2024 20:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг відповів, що допоможе закінчити війну в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: NTB/Thomas Fure/via REUTERS
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.

Про це Єнс Столтенберг сказав на прощальній промові перед відходом у відставку у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Закінчення війни в Україні

Столтенберг підкреслив, що сильна військова позиція є важливою для ефективного діалогу, оскільки переговори можуть бути успішними тільки за умови надійної оборони.

Генсек зазначив, що найшвидший спосіб завершити війну в Україні — це програти її. Проте в такому випадку країна не отримає мир, а буде під окупацією. Він також зауважив, що Путін впевнений у своїй здатності досягти своїх цілей у війні і розраховує "перечекати" Захід, тому й продовжує бойові дії.

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", — заявив Столтенберг.

Він уточнив, що чим стабільніша і надійніша буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може бути досягнуто завершення війни.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається", — додав генсек.

Також важливі новини дня по темі:

війна НАТО зброя військова допомога Україна Єнс Столтенберг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:20 Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинув чоловік

21:15 Стало відомо, коли Зеленський відвідає США

21:13 На Рівненщині перед судом постав військовий-дезертир — як його покарали

21:03 В мережі з'явилися нові супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по складу зброї в Торопці

20:47 Міський голова Житомира достроково склав повноваження

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

20:33 Столтенберг відповів, від чого залежить імовірність закінчення війни в Україні

20:27 Що робити, якщо ТЦК забрали водійські права — чи законно це

20:22 Зеленський відреагував на обстріл пансіонату для літніх людей у Сумах — головне зі звернення

20:21 Синоптики назвали області, в які завтра повернеться літня спека

20:21 Світла може не буде до 18 годин на добу — місія ООН оцінила енергетичну ситуацію в України

21:20 Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинув чоловік

21:15 Стало відомо, коли Зеленський відвідає США

21:13 На Рівненщині перед судом постав військовий-дезертир — як його покарали

21:03 В мережі з'явилися нові супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по складу зброї в Торопці

20:47 Міський голова Житомира достроково склав повноваження

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

20:33 Столтенберг відповів, від чого залежить імовірність закінчення війни в Україні

20:27 Що робити, якщо ТЦК забрали водійські права — чи законно це

20:22 Зеленський відреагував на обстріл пансіонату для літніх людей у Сумах — головне зі звернення

20:21 Синоптики назвали області, в які завтра повернеться літня спека

20:21 Світла може не буде до 18 годин на добу — місія ООН оцінила енергетичну ситуацію в України

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації