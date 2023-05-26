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Студенту вручили повестку: как действовать и имеют ли право мобилизовать

26 мая 2023 05:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Могут ли студента мобилизовать и как поступить после вручения повестки
Вручение повесток студентам. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, студенты имеют отсрочку от мобилизации даже во время военного положения. Однако даже эта категория мужчин получает повестки. Более того, есть определенные нюансы, при которых их могут призвать в ряды ВСУ.

О них подробно рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в интервью "24 каналу".

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Что делать, если студенту пришла повестка

Как объясняет правозащитник, если студенту вручили повестку, он все равно должен явиться в ТЦК и СП во время и место, указанное на документе.

Такая повестка не означает мобилизацию, а выдается только для уточнения данных. В ТЦК студенту необходимо подать справку о зачислении в вуз и заявление о предоставлении отсрочки.

После ТЦК и служба призыва официально утвердить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе студента.

 

Что делать, если студенту пришла повестка
Повестка в Украине. Фото: google.com

Как студенту получить отсрочку от мобилизации — инструкция

Для получения отсрочки студент должен предоставить следующие документы:

  • справка из учебного заведения, подтверждающая статус студента;
  • студенческий билет (если есть);
  • документы, подтверждающие аккредитацию учебного заведения, если есть частным учебным заведением.

Предоставление этих документов позволит студенту обосновать потребность в получении отсрочки от военной службы.

Правовед также добавил, что направление студента на медосмотр является нормальной процедурой в таких случаях.

"Как правило, предоставлению отсрочки предшествует прохождение лицом военно-врачебной комиссии (ВЛК) и только после этого на основании предоставленных документов лицу предоставляется соответствующая отсрочка от призыва во время мобилизации", — рассказал юрист.

 

Как студенту получить отсрочку от мобилизации — инструкция
Военный билет. Фото: google.com

Если студенту отказали в предоставлении отсрочки — как действовать

Юрист отметил, что бывают случаи, когда по непонятным причинам студент получает отказ на право отсрочки призыва в армию.

В таком случае следует обращаться с жалобой в территориальный центр комплектования и службу призыва высшего уровня. Например, в областные ТЦК и СП и службу призыва или в ТЦК и СП в Киеве. Это позволит студенту обжаловать отказ и защитить свои права в соответствии с установленными процедурами.

"В данной ситуации крайне важно настаивать на своей позиции, поскольку после мобилизации практически невозможно быть уволен по этой причине. Относительно горячей линии Минобороны, к сожалению, сложилась ситуация, когда жалобы граждан не всегда находят должное внимание со стороны властей, и поэтому не стоит сильно рассчитывать на результаты через горячую линию", — объяснил Юрчак.

 

Отсрочка от мобилизации для студентов - когда она не действует
Мобилизация в Украине. Фото: depositphotos.com

Отсрочка от мобилизации для студентов — когда она не действует

Как известно, по украинскому законодательству украинские студенты вузов, а также учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации, если учатся на дневной или дуальной форме. На заочников отсрочка не распространяется.

Следует обратить также внимание на то, что мужчина закончил бакалавриат, но планирует поступление в магистратуру, оказывается в статусе абитуриента и лишается права на отсрочку. Этот период закон определяет как "промежуточное время". То же касается и мужчин, поступающих в аспирантуру или докторантуру, в период между получением диплома магистра и собственно поступлением.

Важно: лицо, которое получило статус студента дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы.

 

Ранее мы рассказывали, могут ли осужденные служить в рядах ВСУ.

Напомним также мы писали, кого могут мобилизовать уже в июне текущего года.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не стоит бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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