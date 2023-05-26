Чи можуть студента мобілізувати та як діяти після вручення повістки

Вручення повісток студентам. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, студенти мають відстрочку від мобілізації навіть під час воєнного стану. Проте навіть ця категорія чоловіків отримує повістки. Більше того є певні нюанси, за яких їх можуть призвати до лав ЗСУ.

Про них детально розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в інтерв'ю "24 Каналу".

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Як пояснює правозахисник, якщо студенту вручили повістку, він все одно має з'явитися до ТЦК та СП у час та місце, вказане на документі.

Така повістка не означає мобілізацію, а лише видається для уточнення даних. У ТЦК студентові необхідно подати довідку про зарахування до вишу та заяву про надання відстрочки.

Після ТЦК та служба призову мають офіційно затвердити відстрочку та зробити відповідну позначку у військово-обліковому документі студента.

Повістка в Україні. Фото: google.com

Як студентові отримати відстрочку від мобілізації — інструкція

Для отримання відстрочки студент має надати наступні документи:

довідку з навчального закладу, що підтверджує статус студента;

студентський квиток (якщо є);

документи, що підтверджують акредитацію навчального закладу, якщо є приватним навчальним закладом.

Надання цих документів дозволить студенту обґрунтувати свою потребу в отриманні відстрочки від військової служби.

Правознавець також додав, що направлення студента на медогляд є нормальною процедурою у таких випадках.

"Як правило, наданню відстрочки передує проходження особою військово-лікарської комісії (ВЛК) й тільки після цього на підставі наданих документів особі надається відповідна відстрочка від призову під час мобілізації", — розказав юрист.

Військовий квиток. Фото: google.com

Якщо студенту відмовили в наданні відстрочки — як діяти

Юрист зазначив, що бувають випадки, коли з незрозумілих причин студент отримує відмову на право відстрочення призову до армії.

У такому разі слід звертатися зі скаргою до територіального центру комплектування та служби призову вищого рівня. Наприклад до обласних ТЦК та СП та служби призову або до ТЦК та СП у Києві. Це дозволить студенту оскаржити відмову та захистити свої права відповідно до встановлених процедур.

"У даній ситуації вкрай важливо наполягати на своїй позиції, оскільки після мобілізації практично неможливо бути звільненим з цієї причини. Щодо гарячої лінії Міноборони, на жаль, склалася ситуація, коли скарги громадян не завжди знаходять належну увагу з боку влади, і тому не варто сильно розраховувати на результати через гарячу лінію", — пояснив Юрчак.

Мобілізація в Україні. Фото: depositphotos.com

Відстрочка від мобілізації для студентів — коли вона не діє

Як відомо, за українським законодавством, українські студенти вишів, а також учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації, якщо навчаються на денній або дуальній формі. На заочників відстрочка не поширюється.

Слід звернути також увагу на те, що чоловік закінчив бакалаврат, але планує вступ у магістратуру, опиняється в статусі абітурієнта та позбавляється права на відстрочку. Цей період закон визначає як "проміжний час". Те ж саме стосується й чоловіків, що вступають до аспірантури чи докторантури, у період між отриманням диплома магістра і власне вступом.

Важливо: особа, яка набула статусу студента денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби.



Раніше ми розповідали, чи можуть засуджені служити в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, також ми писали, кого можуть мобілізувати вже в червні поточного року.

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