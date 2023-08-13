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"Стугна" и дроны: стоит ли Украине ограничиться производством только малой военной техники

13 августа 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
"Стугна" и дроны: стоит ли Украине ограничиться производством только малой военной техники
Процесс передачи "Стугни-П" на вооружение Сил обороны Украины. Фото: ukrmilitary.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Несмотря на успехи в производстве малых форм военной техники — в частности той же "Стугни-П" и беспилотников, Украина должна развивать военно-промышленный комплекс во всей его полноте. ВСУ нужны отечественные системы ПВО, артиллерия и бронетехника, чтобы не иметь никаких ограничений, связанных с западной помощью.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Нельзя запираться на одном виде оружия

Несмотря на то, что Украина, кроме "Стугни", отметилась за время полномасштабной войны еще и производством дронов, Игорь Романенко отметил, что отечественному военно-промышленному комплексу не стоит сосредотачиваться только на отдельных малых типах вооружения.

Украина имеет потенциал в производстве различных видов оружия и военной техники, поэтому его нужно реализовывать.

Независимость от требований партнеров

"Украине нужны не только дроны или ПТРК, но и системы ПВО, артиллерия, бронетехника", — подчеркнул Игорь Романенко.

И это оружие должно быть по максимуму отечественного производства, чтобы в своей борьбе с Россией не зависеть от ограничений, связанных с предоставлением Украине тех или иных образцов западного оружия. Речь идет, в частности, о возможном использовании вооружения и военной техники на территории Российской Федерации.

Напомним, что в декабре прошлого года украинские парламентарии передали 130 миллионов гривен из средств, предназначенных для финансирования уставной деятельности политической силы, на производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что именно "Стугною-П" был уничтожен первый на территории Киевской области российский танк, поэтому этот ПТРК даже попал в Национальный военно-исторический музей Украины.

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