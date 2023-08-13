"Стугна" і дрони: чи варто Україні обмежитися виробництвом лише малої військової техніки

Процес передачі "Стугни-П" на озброєння Сил оборони України. Фото: ukrmilitary.com

Попри успіхи у виробництві малих форм військової техніки — зокрема, тієї ж "Стугни-П" та безпілотників, Україна має розвивати військово-промисловий комплекс у всій його повноті. ЗСУ потрібні вітчизняні системи ППО, артилерія та бронетехніка, аби не мати жодних обмежень, які пов'язані із західною допомогою.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Не можна замикатися на одному виді зброї

Незважаючи на те, що Україна, крім "Стугни", відзначилася за час повномасштабної війни ще і виробництвом дронів, Ігор Романенко зазначив, що вітчизняному військово-промисловому комплексу не варто зосереджуватися лише на окремих малих типах озброєння.

Україна має потенціал у виробництві різних видів зброї та військової техніки, тож його треба реалізовувати.

Незалежність від вимог партнерів

"Україні потрібні не тільки дрони чи ПТРК, а і системи ППО, артилерія, бронетехніка", — наголосив Ігор Романенко.

І ця зброя має бути по максимуму вітчизняного виробництва, щоб у своїй боротьбі з Росією не залежати від обмежень, які пов'язані із наданням Україні тих чи інших зразків західної зброї. Йдеться, зокрема, про можливе використання озброєння та військової техніки на території Російської Федерації.

Нагадаємо, що у грудні минулого року українські парламентарі передали 130 мільйонів гривень з коштів, що призначались для фінансування статутної діяльності політичної сили, на виробництво протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" для Збройних Сил України.

Додамо, що саме "Стугною-П" був знищений перший на території Київської області російський танк, тож цей ПТРК навіть потрапив до Національного військово-історичного музею України.