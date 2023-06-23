"Обеспокоены влиянием войны": в Китае призвали выполнить зерновое соглашение

Постоянный представитель КНР при ООН Ген Шуан. Фото: google

На заседании Совета Безопасности Китай выразил "глубокую обеспокоенность" из-за последствий, вызванных войной в Украине. Он призвал выполнить условия зернового соглашения.

Об этом сообщает издание Dailysabah.

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Следовательно, представитель КНР заявил, что "украинский кризис" оказал большое влияние на мировую экономику. Однако, как утверждает он, люди не должны страдать.

"Черноморское зерновое соглашение должно быть реализовано эффективным и сбалансированным способом, а соглашение между Россией и ООН следует воспринимать серьезно", — сказал он.

На сколько упал экспорт украинского зерна

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари ДиКарло во время своего выступления выразила разочарование тем, какими медленными темпами реализуется зерновое соглашение.

"Экспорт продовольствия через морской гуманитарный коридор упал с пика в 4,2 миллиона метрических тонн в октябре до 1,3 миллиона метрических тонн в мае, что является самым низким объемом с начала инициативы", — сказала она.

Напомним, ранее мы писали, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.