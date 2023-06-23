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"Стурбовані впливом війни": у Китаї закликали до виконання зернової угоди

23 червня 2023 23:57
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Козюк Тетяна
редактор
"Стурбовані впливом війни": у Китаї закликали виконати зернову угоду
Постійний представник КНР при ООН Ґен Шуан. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На засіданні Ради Безпеки Китай висловив "глибоку стурбованість" через наслідки, які спричинила війна в Україні. Він закликав виконати умови зернової угоди. 

Про це повідомляє видання Dailysabah

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Відтак, представник КНР заявив, що "українська криза" неабияк вплинула на світову економіку. Однак, як стверджує він, люди не повинні страждати. 

"Чорноморська зернова угода має бути реалізована ефективним і збалансованим способом, а угоду між Росією та ООН слід сприймати серйозно", — сказав він. 

На скільки впав експорт українського зерна

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі ДіКарло під час свого виступу висловила розчарування тим, якими повільними темпами реалізується зернова угода. 

"Експорт продовольства через морський гуманітарний коридор впав з піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з початку ініціативи", — сказала вона. 

Нагадаємо, раніше ми писали, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

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