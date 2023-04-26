Суд вынес приговор семье агентов российской военной разведки

Задержание российских агентов. Фото: СБУ

По материалам СБУ семья агентов российской военной разведки из города Часов Яр получила по 15 лет тюремного заключения за передачу оккупантам разведданных мест дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении. Предатели были задержаны в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Мужчина из семьи уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях ДНР.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Материалы расследования СБУ

По данным СБУ, супруги общались с заместителем командира российского разведывательного батальона "Спарта" через закрытые чаты в мессенджерах, предлагая свою помощь в войне против Украины. По указанию российских агентов, они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещениях сил обороны на прифронтовой линии, включая поиск складов с оружием и боеприпасами украинских войск. Полученные сведения передавались оккупантам через сеть "связных" военной разведки России на захваченной части Донецкой области.

Суд признал оба преступления супругов и назначил им по 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности владельца интернет-СМИ "Политнавигатор" Сергея Степанова. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.