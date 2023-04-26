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Суд ухвалив вирок сім'ї агентів російської військової розвідки

26 квітня 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд ухвалив вирок сім'ї агентів російської військової розвідки
Затримання російських агентів. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За матеріалами СБУ сім'я агентів російської військової розвідки з міста Часів Яр отримала по 15 років ув'язнення за передачу окупантам розвідданих місць дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку. Зрадників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу. Чоловік із сім'ї вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Про це повідомляє СБУ.

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За даними СБУ, подружжя спілкувалося із заступником командира російського розвідувального батальйону "Спарта" через закриті чати в месенджерах, пропонуючи свою допомогу у війні проти України. За вказівкою російських агентів, вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення сил оборони на прифронтовій лінії, включаючи пошук складів зі зброєю та боєприпасами українських військ. Отримані відомості передавалися окупантам через мережу "зв'язкових" військової розвідки Росії на захопленій частині Донецької області.

Суд визнав обидва злочини подружжя та призначив їм по 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності власника інтернет-ЗМІ "Політнавігатор" Сергія Степанова. Його звинувачують у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України.

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