Суд отправил в тюрьму пятерых оккупантов, которые воевали под Мариуполем и Бахмутом

Российские солдаты на построении. Фото: aussiedlerbote.de

Суд Украины приговорил к тюремным наказаниям пять российских солдат, активно участвовавших в конфликте на востоке страны. Четверо из них были взяты в плен в районе Бахмута и Авдеевки, а пятого задержали в Запорожье, где он выполнял разведывательное задание.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также:

Что известно про осужденных оккупантов

В сообщении говорится, что из этой пятерки особо выделяется боевик, который дважды попадал в руки украинских сил. После первого захвата он был освобожден в ходе обмена, однако не покинул ряды российской армии и снова участвовал в боевых действиях против Украины.

Еще один из задержанных — руководитель военного подразделения, присоединившийся к "Народной милиции ЛНР" до активации крупномасштабных боевых действий. Также среди осужденных двое бойцов из батальона "Восток", контролируемого Россией.

"Также осужден боевик из временно оккупированной Луганщины, который уже дважды был в плену украинских защитников. Первый раз его обменяли, но вскоре он снова оказался в рядах регулярных войск России. В составе вражеского подразделения преступник участвовал в сдерживании украинского контрнаступления на восточном фронте", — говорится в сообщении.

Один из них действовал в Ясиноватой, второй начал свою карьеру в военном лагере в Донецке и позднее стал механиком-водителем бронетранспортера. Этот второй боевик впоследствии перебрался в Запорожье и возобновил свои связи с вооруженными формированиями, занимаясь разведкой для них до своего ареста в марте текущего года.

Также был приговорен член группы "Оплот", участвовавший в военных столкновениях около Донецка и Мариуполя.

Напомним, что в Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, помогавшего врагу. Мужчина передавал оккупантам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.