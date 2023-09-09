Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Суд відправив до в'язниці п'ятьох окупантів, які воювали під Маріуполем та Бахмутом arrow

Суд відправив до в'язниці п'ятьох окупантів, які воювали під Маріуполем та Бахмутом

9 вересня 2023 12:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд відправив до в'язниці п'ятьох окупантів, які воювали під Маріуполем та Бахмутом
Російські солдати на побудові. Фото: aussiedlerbote.de
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Суд України засудив до тюремних покарань п'ять російських солдатів, які брали активну участь у конфлікті на сході країни. Чотирьох з них було взято в полон у районі Бахмута та Авдіївки, а п'ятого затримали у Запоріжжі, де він виконував розвідувальне завдання.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Що відомо про засуджених окупантів

У повідомленні йдеться, що з цієї п'ятірки особливо вирізняється бойовик, який двічі потрапляв до рук українських сил. Після першого захоплення його було звільнено під час обміну, проте не залишив лав російської армії і знову брав участь у бойових діях проти України.

Ще один із затриманих — керівник військового підрозділу, який приєднався до "Народної міліції ЛНР" до активації великомасштабних бойових дій. Також серед засуджених двоє бійців із батальйону "Схід", контрольованого Росією.

"Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який уже двічі був у полоні українських захисників. Вперше його обміняли, але незабаром він знову опинився в лавах регулярних військ Росії. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Один з них діяв у Ясинуватій, другий розпочав свою кар'єру у військовому таборі в Донецьку і пізніше став механіком-водієм бронетранспортера. Цей другий бойовик згодом перебрався до Запоріжжя та відновив свої зв'язки із озброєними формуваннями, займаючись розвідкою для них до свого арешту у березні поточного року.

Також було засуджено члена групи "Оплот", який брав участь у військових зіткненнях біля Донецька і Маріуполя.

Нагадаємо, що у Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого жителя, який допомагав ворогові. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз