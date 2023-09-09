Суд відправив до в'язниці п'ятьох окупантів, які воювали під Маріуполем та Бахмутом

Російські солдати на побудові. Фото: aussiedlerbote.de

Суд України засудив до тюремних покарань п'ять російських солдатів, які брали активну участь у конфлікті на сході країни. Чотирьох з них було взято в полон у районі Бахмута та Авдіївки, а п'ятого затримали у Запоріжжі, де він виконував розвідувальне завдання.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Що відомо про засуджених окупантів

У повідомленні йдеться, що з цієї п'ятірки особливо вирізняється бойовик, який двічі потрапляв до рук українських сил. Після першого захоплення його було звільнено під час обміну, проте не залишив лав російської армії і знову брав участь у бойових діях проти України.

Ще один із затриманих — керівник військового підрозділу, який приєднався до "Народної міліції ЛНР" до активації великомасштабних бойових дій. Також серед засуджених двоє бійців із батальйону "Схід", контрольованого Росією.

"Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який уже двічі був у полоні українських захисників. Вперше його обміняли, але незабаром він знову опинився в лавах регулярних військ Росії. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Один з них діяв у Ясинуватій, другий розпочав свою кар'єру у військовому таборі в Донецьку і пізніше став механіком-водієм бронетранспортера. Цей другий бойовик згодом перебрався до Запоріжжя та відновив свої зв'язки із озброєними формуваннями, займаючись розвідкою для них до свого арешту у березні поточного року.

Також було засуджено члена групи "Оплот", який брав участь у військових зіткненнях біля Донецька і Маріуполя.

Нагадаємо, що у Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого жителя, який допомагав ворогові. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.