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Суд вынес приговор агенту РФ в рядах Нацгвардии: какое он получил наказание

3 августа 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд вынес приговор агенту РФ в рядах Нацгвардии: какое он получил наказание
Учения бойцов Нацгвардии. Фото: 2day.kh.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине в тюрьму на 12 лет посадили агента РФ, который служил в рядах Нацгвардии. Он собирал и передавал противнику информацию об учениях бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Материалы следствия

Сообщается, что бывший командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии оказался на службе у российской военной разведки. Этот человек был завербован агентом из России, который представился Сергеем Приваловым.

Под псевдонимом "Ричард" бывший офицер собирал данные о внешней военной поддержке и обучении украинских подразделений. 

"Агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности, о боевой подготовке украинских воинов", — говорится в сообщении.

Украинская контрразведка мониторила его действия и арестовала в момент попытки передачи конфиденциальных материалов.

После длительного расследования и анализа всех доказательств, суд вынес решение: он был признан виновным в государственной измене согласно и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследования раскрыли финансовые махинации в одном из учебных центров Национальной гвардии Украины. Руководители учебного центра присвоили себе почти миллион гривен.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала 27-летнюю "тиктокершу", которая поддерживала российскую атаку по жилым домам во Львове. Ей объявили подозрение.

 

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