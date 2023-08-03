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Суд виніс вирок агенту РФ у лавах Нацгвардії: яке він отримав покарання

3 серпня 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд виніс вирок агенту РФ у лавах Нацгвардії: яке він отримав покарання
Навчання бійців Нацгвардії. Фото: 2day.kh.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні у в'язницю на 12 років посадили агента РФ, який служив у лавах Нацгвардії. Він збирав та передавав противнику інформацію про навчання бійців Національної гвардії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Матеріали слідства

Повідомляється, що колишній командир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії опинився на службі у російської військової розвідки. Ця людина була завербована агентом із Росії, який представився Сергієм Приваловим.

Під псевдонімом "Річард" колишній офіцер збирав дані про зовнішню військову підтримку та навчання українських підрозділів.

"Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема, про бойову підготовку українських воїнів", — йдеться у повідомленні.

Українська контррозвідка моніторила його дії та заарештувала у момент спроби передачі конфіденційних матеріалів.

Після тривалого розслідування та аналізу всіх доказів, суд виніс рішення: його було визнано винним у державній зраді відповідно і засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Державне бюро розслідування розкрили фінансові махінації в одному із навчальних центрів Національної гвардії України . Керівники навчального центру привласнили майже мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала 27-річну "тіктокерку", яка підтримувала російську атаку по житлових будинках у Львові. Їй оголосили підозру.

 

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